Zahlreiche Schwangauer bei Gottesdienst nach tödlicher Attacke bei Marienbrücke

In der Schwangauer Wallfahrtskirche St. Coloman gedenken viele Menschen der Opfer der Gewalttat nahe Schloss Neuschwanstein.

03.07.2023 | Stand: 15:24 Uhr

Zum Gedenkgottesdienst an das „unglaubliche Geschehen“ an der Pöllatschlucht, bei dem eine junge Frau starb und ihre Freundin verletzt wurde, hatte der Schwangauer Pfarrer Georg Guggemos gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Rinke am Sonntagabend in die Wallfahrtskirche St. Coloman eingeladen. Gekommen waren sehr viele Menschen aus der Region. Darunter auch die Vertreter der Organisationen, deren Einsatzkräfte zum Ort des Verbrechens geeilt waren: Polizeichef Edmund Martin aus Füssen, für das Bayerische Rote Kreuz dessen Präsidentin Angelika Schorer sowie Bereitschaftsleiter Hannes Bruckdorfer von der Bergwacht Füssen. Sie zündeten zum Gedenken der beiden Opfer Kerzen auf einem Holzkreuz, das auf dem rechten Seitenaltar lag, an.

Angriff bei Schloss Neuschwanstein: Gemeinde ist verwirrt und geschockt

Pfarrer Guggemos gedachte vor allem seiner „verwirrten, irritierten und geschockten Gemeinde“, die es kaum fassen konnten, dass eine solche Tat in ihrem Ort möglich war. Mit seiner Predigt und dem Gottesdienst, der unter dem Motto „ins Licht – raus aus der Dunkelheit“ stand, tröstete der Pfarrer seine Gemeinde, gab ihr Hilfe zum Abschließen mit der dunklen Tat am Berg. Ohne Pathos, mit viel Einfühlungsvermögen zelebrierte er diesen schönen Abendgottesdienst in der Wallfahrtskirche im Licht der untergehenden Sonne.