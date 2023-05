Fährt künftig ein Zug entlang des Grenztunnels? Diese Vorschläge gibt es

Die Interessensgemeinschaft Verkehrswende Bayern-Tirol-Südtirol hat eine Vision: Füssen soll per Zug mit Reutte verbunden werden. Drei Vorschläge gibt es.

02.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Manche Projekte klingen verrückt – und werden dann doch umgesetzt. Beispiele? Der Bau des Grenztunnels in den 1990er Jahren oder der mehrere Jahrzehnte dauernde Ausbau der A7 von Nord nach Süd. Andere Projekte sind in der Versenkung verschwunden, wie etwa die Gondel-Idee von Füssen nach Schwangau. Egal, ob Großprojekte realisiert werden oder nicht, am Anfang braucht es eine Vision. Nun wollen Bürger aus Österreich und dem südlichen Ostallgäu ein Großprojekt anschieben, das schon öfter diskutiert wurde: Der Grenztunnel soll um eine Zugröhre erweitert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.