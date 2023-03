„Habe applaudiert und dazu stehe ich“: CSU-Stadtrat aus Füssen weist Kritik an Kollegen zurück

Die CSU Füssen hat nun die Kritik an der Äußerung von Stadtrats-Kollegen Dr. Martin Metzger zurückgewiesen. Dessen Wortwahl aber sei dennoch nicht gut.

In der Debatte um die umstrittenen Äußerungen von Dr. Martin Metzger im Füssener Stadtrat meldet sich jetzt auch die CSU zu Wort. Die Fraktion hatte applaudiert, nachdem Metzger in Richtung SPD-Stadträtin Ilona Deckwerth wörtlich sagte: „Hier gibt es ein paar Leute, die am nächsten Tag wirklich arbeiten müssen und nicht nur ein paar Kinder betreuen.“ Als in der Sache richtig, in der Wortwahl jedoch unnötig und dämlich bezeichnet Simon Hartung (CSU) jetzt diesen Redebeitrag. Er habe „herzlichst applaudiert“, weil Metzger das thematisierte, was viele im Stadtrat nerve: „Nämlich, dass Kollegin Deckwerth immer aufs Neue demokratische Beschlüsse in Frage stellt, die längst gefasst sind.“

CSU-Stadtrat aus Füssen: "Da ist doch klar, dass einem irgendwann der Kittel platzt"

Im konkreten Fall sei es um den Radweg am Hopfensee gegangen, für den der Stadtrat längst mehrheitlich grünes Licht gegeben habe. „Deckwerth hackte jedoch wieder darauf rum – da ist doch klar, dass einem irgendwann der Kittel platzt“, sagt Hartung. Mit der Wortwahl Metzers gehe er zwar nicht konform. Er schätze die Arbeit von Lehrern, sie hätten einen „harten Job.“ Doch halte er die Reaktion menschlich weiter für nachvollziehbar. Gar nicht begreifen kann Hartung derweil, wie diese Sache nun medial ausgeschlachtet wird. Nach ersten Meldungen der AZ hatte unter anderem auch die Süddeutsche Zeitung über den Fall berichtet und die Lehrergewerkschaft protestiert. „Dieser Zinnober ist völlig übertrieben“, sagt Hartung und hofft, das Gremium könne nun wieder zur Sacharbeit zurückkehren.