Harmonie Pfronten blickt auf schwieirge Monate zurück

Aber trotz Pandemie hat die Pfrontener Musikkapelle einiges aus dem vergangenen Vereinsjahr zu berichten. Mitglieder werden geehrt.

26.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Trotz eines weiteren Jahres mit Corona gab es bei der Generalversammlung des Musikvereins Harmonie in Pfronten einiges aus dem vergangenen Vereinsjahr zu berichten. Neben Standkonzerten im Kurpark und einem Unterhaltungsnachmittag am Gasthof Wiesele spielte die Kapelle bei diversen kirchlichen Veranstaltungen. Der Verein unternahm einen Ausflug in den Klettergarten und zum Bogenschießen. Die im Herbst 2021 neu gestartete Nachwuchsgruppe des Vereins „MuKi“ konnte fast ohne Unterbrechungen durchgängig proben und Unterricht erhalten. Weniger Glück hatten dagegen die Jugendkapelle und die große Besetzung: Hier musste die Probenarbeit ab der Adventszeit erneut ruhen, geplante Konzerte fielen aus. Die Vorfreude auf die kommenden Veranstaltungen ist umso größer.

Drei neue Ehrenmitglieder

Der Verein ehrte Mitglieder und ernannte neue Ehrenmitglieder. Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Willy Marx geehrt. Seit 30 Jahren ist Barabara Ruf Zeugwartin. Lisa Eigler ist seit 45 Jahren dabei, Elke Wohlfart seit 40 Jahren. Eine Ehrung für 30-jährige Mitgliedschaft erhielten Marion Enzensperger, Birgit Freudig, Stefan Füller, Jörg Krautter, Seppi Mader und Björn Stender. 25 Jahre ist Christine Schretter-Kathan dabei. Für 20 Jahre wurden Simone Brenner, Verena Gast, Erika Wohlfart, Stefan Dopfer und Tobias Eigler geehrt. Barabara Dopfer ist seit 15 Jahren Mitglied, Sabine Neutzner seit zehn Jahren. Neu zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Helga Neutzner, Alfred Uhl und Helmut Petermann.