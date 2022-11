Waren Alemannen die ersten Siedler in Pfronten? Heimatforscher gibt interessante Einblicke

Bei einem „Streifzug durch Pfrontens Vergangenheit“ erzählt Heimatforscher Bertold Pölcher von der Geschichte. Woher der Ortsname Pfronten kommen könnte.

21.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Durch Pfrontens mehr als 2000-jährige Besiedlungsgeschichte hat Heimatforscher Bertold Pölcher kürzlich in einem Vortrag im Haus des Gastes geführt. Er engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Belange der Heimatpflege und -forschung sowie den Erhalt der heimatkundlichen Sammlung. Pfrontens Historie erkundet er akribisch und hat dazu gelegentlich eine andere als die sogenannte „Lehrmeinung“. So vermutet er beim Namen Pfronten keinen alemannischen, sondern einen rätischen Ursprung, abgeleitet vom Wort „Frontone“. Die erste Silbe bezeichne vermutlich die Stimme, die zweite den Ort. Die rätische Sprache, die keinen indogermanischen Ursprung hat, wurde bis ins 3. Jahrhundert im mittleren Alpenraum gesprochen.

Was sind die ältesten Funde in Pfronten?

Die ältesten Funde im heutigen Pfrontner Gebiet, nämlich Werkzeuge, stammen aus der mittleren Steinzeit, die etwa 10.000 Jahre vor Christus beginnt. Es waren sehr scharfe Steinwerkzeuge aus einem Gestein namens Radiolarit, die in Hopferau, aber auch in Pfronten gefunden wurden. Radiolarit gilt als das „Eisen der Steinzeit“. Niederlassungen wurden damals immer dort gegründet, wo Wasser und eine Anhöhe vorhanden waren. Ob die Menschen schon damals im heutigen Pfronten siedelten, könne nicht genau festgestellt werden, wahrscheinlicher waren sie eher auf der Durchreise: „In der Steinzeit ist das Pfrontner Tal begangen, aber nicht besiedelt worden“, sagt Pölcher. Am Breitenberg verlief ein Pfad, der zwar durch die Römer ausgebaut, aber keine Römerstraße war.

Bertold Pölcher dankt den Zuhörern seines Vortrags „Streifzug durch Pfrontens Vergangenheit“ auf gut Pfrontnerisch. Bild: Brigitte Pal

Die Theorie, dass Alemannen die ersten Siedler waren, bezeichnet Pölcher als überholt. „Ganz genau woiß ma’s aber it“. Es seien nämlich keine schriftlichen Quellen vorhanden. Und die brauche man, um Vermutungen zu belegen. Diese Quellen sind Kirchen- oder Steuerbücher. 1398 entstand das erste Steuerbuch. Hier werden schon Pfrontner Ortsteile genannt, aber auch Siedlungen, die sich angeschlossen haben. Die ersten Ortsteile waren Weißbach, Meilingen, Röfleuten und Ösch.

(Lesen Sie hier, wo Wohnraum in Pfronten für Familien entsteht.)

Der Urbar,, die erste Rechtssammlung, lag eingeschlossen in den Räumen der Gemeinde. Die Entstehung datiert auf 1459, die Rechte selbst sind aber wesentlich älter. Dies war die erste Rechtssammlung der „freien Pfrontner“, als die sie sich fühlten. Die Pfrontner sind stolz auf ihr „freies Gut“, errodet aus den wilden Wäldern, keinem Herrn untertan. Pölcher bezeichnet sie als „die königsfreien Siedler“. Ein Beleg findet sich in der „Wildbann“-Verleihung von 1059 durch Agnes von Poitou, der Witwe Kaiser Heinrichs II., an Bischof Heinrich II. von Augsburg. Da fand der Bischof schon Leute vor, die nicht unter seiner Herrschaft standen. Zum Wildbann gehörte aber wesentlich mehr als das Jagen und der Wald, so zum Beispiel das Recht, Ortschaften zu gründen. Dies tat der Bischof auch und diese Leute waren nicht frei, sondern ihm untertan. Die sogenannten „Wiedenhöfe“, die dem Bischof gehörten, mussten auch viel höhere Steuern zahlen. Im Laufe der Zeit gab es mehr Quellenmaterial, Steuerbeschreibungen von 1587, 1594 bis 1777, die dann wesentlich ausführlicher waren.

Von was lebten die Menschen in Pfronten früher?

Die Frage stellt sich, wovon die Leute eigentlich lebten, das Klima war rau, die Verdienstmöglichkeiten begrenzt. Pölcher führt das Steuerbuch von 1758 an. Demnach wurden 57 Prozent der Bevölkerung der Unterschicht zugerechnet, 35 Prozent der Mittelschicht und der Oberschicht ganze acht Prozent. Vor 1800 waren die Möglichkeiten, den Lebensunterhalt zu verdienen, zum einen die Landwirtschaft und der Flachsanbau. Weiterhin gab es die Küblerei und das Fuhrwesen, bei dem etwas mehr verdient werden konnte. Bedeutend war das Kunstwesen, es gab Bauhandwerker, Altarbauer, Maler und Bildhauer, die über die Grenzen Pfrontens in die Welt hinausgingen. Genau nachzulesen sind die ausführlichen Beschreibungen in den Schriften des Heimatvereins „Rund um den Falkenstein“. Ganz wichtig war die Zunftfreiheit, Pölcher bezeichnet sie als „den Urgrund der Mächlar“. Absolut ungewöhnlich, aber schriftlich niedergelegt war, dass der freie Pfrontener diejenige Tätigkeit ausüben darf, „wovon er sich zutraut, Nutzen zu halten“.

Nach 1800 kamen im Zuge der technischen Entwicklung die Feinmechanische Industrie dazu, wie mit den Betrieben Haff und Wetzer, später MAHO, sowie ab 1880 der Tourismus, früher Fremdenverkehr genannt.

Am Schluss seiner äußerst detailreichen Führung durch die Geschichte des Pfrontener Tals und seiner Einwohner appellierte Pölcher, der für sein Engagement von der Gemeinde Pfronten zum Ehrenbürger ernannt wurde, die Heimat zu erhalten.