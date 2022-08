Hilfeschreie am Weißensee: 13-Jähriger stürzt ab

Die Bergwacht hat am Weißensee ein Kind gerettet, das abgestürzt war. Eine Spaziergängerin hatte zuvor Schreie gehört und die Einsatzkräfte alarmiert.

14.08.2022 | Stand: 11:44 Uhr

Die Bergwacht hat am Samstag am Weißensee einem abgestürzten Kind geholfen: Eine Spaziergängerin hörte am Südufer des Weißensees Hilfeschreie eines Kindes und setze um 15.30 Uhr einen Notruf ab, berichtet die Füssener Bergwacht.

Vier Bergretter der Bergwacht Füssen machten sich auf den Weg zur Wasserwachtstation, mit der Wasserwacht Weissensee ging es weiter zum Südufer. In der Zwischenzeit stellte sich heraus, dass ein 13-jähriges Kind beim Spielen im steilen Waldgelände abgestürzt war. Ein weiteres Kind befand sich in der Nähe der Unfallstelle. Die Polizei berichtet hingegen, dass die beiden Jungen eine Abkürzung nehmen wollten und querfeldein liefen.

Eine Polizeistreife eilte zur Einsatzstelle. Der Polizeihubschrauber Edelweiß 5 befand sich gerade in der Nähe und flog weitere Bergretter und weiteres Einsatzmaterial zum Ufer des Weißensees in der Nähe der Einsatzstelle.

Auch ein Hubschrauber flog zur Rettung des Kindes am Weißensee. Bild: Bergwacht Füssen

Nachdem ein direkter Hubschraubereinsatz mit der Rettungswinde wegen dichtem Wald nicht möglich war, wurde das verletzte Kind nach der Erstversorgung durch eine zufällig anwesende Ärztin und die Bergwacht in einer speziellen Gebirgstrage schonend gelagert und über etwa 100 Meter steiles, steinschlaggefährdetes Gelände abgeseilt, berichtet die Bergwacht.

Schließlich brachte der Rettungsdienst den Jungen in das Krankenhaus Pfronten. Laut Polizeibericht erlitt der Junge mehrere Prellungen am ganzen Körper.

