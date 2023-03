Neuer Wirt im Schlossbräustüberl in Hohenschwangau: Der Gast und das gute Gefühl

Sebastian Flaith ist der neue Wirt des Schlossbräustüberls in Hohenschwangau. Der 42-Jährige verfügt über eine lange Gastro-Erfahrung und ist krisenerprobt.

16.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Seit 25 Jahren ist Sebastian Flaith bereits in der Gastrobranche tätig. Über den Service sei er reingerutscht. Der gebürtige Offenburger hat bereits an mehreren Stationen Erfahrungen gesammelt. Nun kommt eine weitere hinzu: Seit Mitte Februar ist Flaith Wirt im Schlossbräustüberl in Hohenschwangau. Warum der 42-Jährige krisenerprobt ist und es in der Gastro am Ende um ein Gefühl geht.

