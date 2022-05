Hotel Post in Nesselwang serviert Ukrainern Bayrisch Kraut

Der Nesselwanger Brauerei-Gasthof will den im Ort angekommenen Kriegsflüchtlingen ein wenig Ablenkung bieten und sie mit der hiesigen Küche vertraut machen.

24.05.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Um Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine zu bekunden und Kriegsflüchtlingen von dort für ein paar Stunden eine Ablenkung zu bieten, hat Karl Meyer vom Brauerei-Gasthof Hotel Post in Nesselwang, Flüchtlinge aus der Ukraine zu einem gemeinsamen Essen eingeladen, die in Nesselwang untergebracht sind. Knapp 40 Männer, Frauen und Kinder folgten der Einladung und ließen sich einen frischen Schweinsbraten mit Bayrisch Kraut und Kartoffelknödeln schmecken, wie der Brauerei-Gasthof mitteilt. Das Ziel der Aktion war es laut den Gastgebern auch, die ukrainischen Gäste mit der heimischen Küche bekannt zu machen.

Alle Teller werden geleert

Und offensichtlich habe man damit den Geschmack der Gäste getroffen, zumindest seien alle Teller geleert worden. Auch die Gelegenheit, einmal in Ruhe zusammenzusitzen, hätten die Gäste gerne genutzt. Zu Trinken gab es dazu die Bier-Spezialitäten aus der hauseigenen Brau-Manufactur Allgaeu und für die Kleinen alkoholfreie Getränke.

Ukraine-Hilfe der CSU organisiert Aktion

Organisiert wurde die Einladung von der Ukraine-Hilfe der CSU Nesselwang unter Federführung von Antje Fricke.

Die Ukraine-Hilfe ist seit Mitte März im Einsatz. Gestartet wurde sie beim Begrüßungs-Treffen, an dem die ersten Flüchtlinge von Bürgermeister Pirmin Joas in der Alpspitzhalle willkommen geheißen wurden. Da die meisten von ihnen nur das Notwendigste auf ihre Flucht vor dem Krieg hatten mitnehmen können, besteht ein großer Bedarf an Hilfestellung und Unterstützung.

Mehrere Sprachkurse laufen

Zurzeit werden 57 Personen betreut und bei der Suche nach Bekleidung, Kinderwagen, Spielsachen, Fahrrädern, Unterkünften und mehr unterstützt. Da die Mehrzahl kein Deutsch spricht, erhalten sie auch Hilfe bei Behördengängen und der Arbeitssuche. Zurzeit laufen drei Erwachsenen- und ein Kinder-Sprachkurs.

