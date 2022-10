In den Pfrontener Seniorentreffs ist immer viel los

Berichte über das bunte Treifen „Bei Saltenanne“ in Steinach und „Beim Escheböck“ in Rehbichel sind Höhepunkte der Jahresversammlung der Pfrontener Vereins NUZ.

25.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der stimmungsvolle Höhepunkt bei der Jahresversammlung des Vereins Nahbarschaftlicher Unterstützung und Zeitvorsorge NUZ Pfronten war der Bericht aus den Hoigarte-Nachmittagen des Vereins im vergangenen Jahr in den Seniorentreffs „Bei Saltenanne“ in Steinach und „Beim Escheböck“ in Rehbichel. Spritzig und schwungvoll schilderten Elke Bansa und Judith Thönnes, die Gruppenorganisatorinnen, wie abwechslungsreich und für jeden Geschmack die Gruppennachmittage verlaufen. „Über Krankheiten wird nicht geredet!“, hob Bansa hervor. Stattdessen sorgen Ratespiele, Singen und Musizieren für eine heitere und lebendige Stimmung. Thönnes betonte, dass die Gäste auf Sitzgymnastik bestehen, aber es gibt auch Spiele wie Schafkopf oder einfach Ratschen bei Kaffee und Kuchen. Der Ausfall durch Corona im vergangenen Jahr war sehr schmerzhaft, umso größer war die Freude, als die Gruppen Mitte des Jahres doch wieder stattfinden konnten. „Wir sind eine tolle Truppe!“, stellte Thönnes fest. Neue Gäste seien aber jederzeit willkommen.

Corona-Beschränkungen setzen auch Nachbarschaftshilfe zu

Wie sehr die Einschränkungen des vergangenen Jahres durch Corona auch der Nachbarschaftshilfe zusetzten, zeigten die Tätigkeitsberichte aus den NUZ-Begleitungen, der Sozialberatung, den haushaltsnahen Dienstleistungen sowie der Kassenbericht.

Für ihren unermüdlichen und beachtenswerten Einsatz dankte Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf den Ehrenamtlichen sowie auch sonst allen NUZ-Beteiligten. Besonderen Dank sprach er der langjährigen ehemaligen Vorsitzenden Veronika Rist-Grundner aus: „Sie hat den Weg geebnet für NUZ.“ Sie selbst brachte ihren Stolz zum Ausdruck, wie Pfronten mit der Nachbarschaftshilfe aufgestellt sei, wie vernetzt NUZ ist und was daraus alles gewachsen ist.

Viele Informationen für Interessierte

Auf die Frage eines Mitglieds, wie man all die Aktivitäten nach außen publiziere, lautete die Antwort, durch die NUZ-Homepage, Berichte in Zeitung und Zeitschriften sowie Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit wie beim Informationsabend „Zuhause daheim“ oder wie mit einem Stand beim Tag der Regionen, Vereinskalender, soziale Medien und – ganz wichtig – und nicht zuletzt durch die tägliche Arbeit und die Angebote des Vereins.

Durchs Programm führte Vorsitzender Achim Crede. Zum Schluss der Mitgliederversammlung dankte er noch einmal herzlich allen Mitwirkenden der Nachbarschaftshilfe Pfronten für ihre Unterstützung, seien es Mitglieder, NUZ-Aktive, Hauptamtliche oder die zahlreichen Helferinnen und Helfer. Nicht zu vergessen das Ehepaar Franz und Gisela Otten, das bei runden Geburtstagen die Glückwunschkarten an die Mitglieder schreibt. „700 Karten haben wir schon geschrieben“, lacht Otten, „bei 1000 hör ich auf.“

