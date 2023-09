In Füssen wird wieder über die rasende Radler gemotzt

Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader berichtet über ein altes Problem in Füssen: Am Lechuferweg beschweren sich Fußgänger über rasende Radfahrer.

23.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Rasende Rowdy-Radler – die hat man offensichtlich an den zurückliegenden schönen Tagen in Massen auf dem Lechuferweg im Füssener Weidach beobachten können. Darauf lässt eine Äußerung des Dritten Bürgermeisters Wolfgang Bader (Grüne) schließen: Im Weidach werde heftig über die Rüpel auf Drahteseln gemotzt. Das Problem ist so neu nicht. Seit Jahren wird das wenig erquickliche Neben- oder eher Gegeneinander von Radlern und Fußgängern auf dem Lechuferweg immer wieder thematisiert, getan hat sich noch nichts. Aber bald, hofft Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU): Im nächsten Jahr könnte der Radweg beim Skatepark entstehen. Und über ihn will man die Radlermassen dann in die Weidachstraße lotsen – der Lechuferweg bliebe dann den Fußgänger vorbehalten.

Vorwurf: Radler sind zu schnell und zu unverschämt

Mit schöner Regelmäßigkeit wird im Stadtrat das Wehklagen über Radler-Rowdys angestimmt. Denn wer zu Fuß auf dem Lechuferweg unterwegs ist, dem kann schnell die gute Laune vergehen. Horden von Radlern rasen an den Spaziergängern vorbei, ständig wird geklingelt, manchmal wird man als zu Fuß gehendes „Hindernis“ auch noch von Radfahrern blöd angemacht. Und wenn sich ein Fußgänger beschwert, wird er nicht selten von den radelnden Mitmenschen übel beschimpft. Dass sie eigentlich nur mit angepasster Geschwindigkeit den Weg befahren dürfen, wissen wohl nur die wenigsten Radler. Und dass auf die Fußgänger Rücksicht genommen werden muss, wissen wohl noch weniger Radfahrer.

Im nächsten Jahr könnte eine Lösung in Füssen realisiert werden

Im Hauptausschuss berichtete nun Dritter Bürgermeister Bader, dass die Stimmung gerade wieder hochkocht. Wobei er nicht jeden Radler als Rowdy bezeichnen wollte: „Es gibt viele Fahrradfahrer, die Fahrradfahren können.“ Aber eben nicht alle. Rathaus-Chef Eichstetter verwies darauf, dass man auf den Radweg beim Skatepark warte. Voraussichtlich 2024 werde das Staatliche Bauamt Kempten den Weg bauen. Und dann könne man über ihn die Radler in die Weidachstraße lotsen. Die Idee dafür hatte Jürgen Doser (Freie Wähler) bereits vor Monaten im Kommunalparlament eingebracht. In der Weidachstraße könne ein eigener Fahrradstreifen angelegt werden, nachdem die von ihm seit geraumer Zeit als „Pseudosperren“ bezeichneten Fahrbahnverengungen abgebaut wurden.