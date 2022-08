In Sachen Inklusion ist in Füssen noch eine Menge zu tun

Für den weiteren, barrierefreien Ausbau des Skate- und Bikeparks gibt es bereits Pläne. Was für ein Fazit die Veranstalter nach dem Rollstuhl-Skateevent ziehen.

14.08.2022 | Stand: 05:46 Uhr

Auch wenige Tage, nachdem in Füssen das „Limitless Skateevent“ über die Bühne ging, sind sich die beiden Ideengeber und Organisatoren Stefan Splitgerber (Jugendtreff) und Lehrer Sebastian Kiesel (Gymnasium Hohenschwangau) einig: „Die Veranstaltung hat einen guten Austausch von Menschen mit und ohne Handicap ermöglicht.“ Das Ziel, Inklusion in der Gesellschaft sichtbarer zu machen, sei erreicht worden. Indiz dafür seien nicht zuletzt die über tausend Besucher, die die Veranstaltung ins Weidach gelockt hat. Sport- und Englischlehrer Kiesel hatte das „Limitless Skateevent“ mit seinem Ho’gauer P-Seminar ursprünglich schon für 2020 vorbereitet, doch die Corona-Pandemie hatte zwei Jahre in Folge dafür gesorgt, dass die Veranstaltung ausfiel. Heuer war Kiesel daher umso mehr froh über die äußerst tatkräftige Unterstützung des Füssener Jugendtreffs „Jufo“ und dessen Leiter Splitgerber, die mit „15 bis 20 Helfern“ rund um das aufwendige Spektakel im Einsatz waren.

Barrierfreier Ausbau des Skate- und Bikeparks in Füssen soll weitergehen

„In enger Abstimmung mit der Stadt und Füssen Tourismus und Marketing (FTM)“ habe man so ein attraktives Ereignis auf die Beine stellen können, freute sich Kiesel. Gleichzeitig führte er us, dass das „ein guter Stresstest“ für mögliche ähnliche Events in der Zukunft gewesen sei. Immerhin sei in puncto Barrierefreiheit und gelebter Inklusion noch eine ganze Menge zu tun, was auch das „Jufo“ betreffe. Doch gebe es bereits Konzepte für den weiteren barrierefreien Ausbau des Skate- und Bikeparks und dessen Spielplatz. Jedenfalls stünden diesbezügliche Überlegungen „auf der Agenda der Stadt“, bekräftigte Splitgerber.

Limitless Skateevent in Füssen kostete rund 16.000 Euro

Nachdem sich auch Nichtbehinderte beispielsweise im Rollstuhlskaten ausprobiert hatten, konnten sie später hautnah die teils außergewöhnlichen Darbietungen von Deutschlands bekanntestem Rollstuhlskater David Lebuser und dem Allgäuer Handbiker Felix Brunner mitverfolgen, betonte Kiesel. Damit habe man „ein Zeichen gesetzt, dass hier viel möglich ist.“ Er freute sich ganz besonders über die große finanzielle Unterstützung sowie viele Sachspenden, die von verschiedenen Seiten für das Event geleistet wurden, dessen Kosten er auf rund 16.000 Euro bezifferte.

Davon profitiert auch weiterhin das „Jufo“, das nun zehn Scooter plus 20 Helme und 20 Schonersets, fünf Skateboards sowie zwei BMX-Räder und ein Dirtbike als Spende erhalten hat, die Interessierte im Skate- und Bikepark in Füssen ab sofort kostenlos ausleihen können.