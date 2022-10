Ein Dreipakt für die Umwelt: Mittelschüler aus Pfronten pflanzen Bäume

Oldiefreunde Pfronten und Bergwaldoffensive organisieren die Aktion gemeinsam mit der Mittelschule. Als Dank gibt es für die Schüler eine anständige Brotzeit.

22.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Wir pflanzen Trinkwasser und Sauerstoff.“ So lautete das Motto, unter dem 22 Schüler der Mittelschule Pfronten Bäume pflanzten. 300 Setzlinge, fünf verschiedene Arten, pflanzten die Schüler in einem Bergwald über der Vils, gegenüber dem Bahnhof Pfronten-Steinach. Die Truppe hatte sich diesen schulfreien Tag verdient, sagt Lehrerin Claudia Pracht. Denn alle engagieren sich an ihrer Schule als Nachhaltigkeitsklassensprecher.

Mittelschule Pfronten: Amt für den Umweltschutz

In jeder Klassenstufe gibt es davon zwei. Zu ihren Aufgaben zählen normalerweise, das Licht im Klassenzimmer auszuschalten, wenn es die Lehrkräfte vergessen, oder Müll vom Pausenhof zu sammeln. Bei der Baumpflanzaktion kommen also alle Altersklassen zusammen. Das ist super für die Gemeinschaft und stärkt das Schulklima, sagt Pracht. Die Ausflügler sollen später ihren Mitschülern von der Aktion berichten und so noch größeres Interesse für den Umweltschutz wecken.

Seit die Mittelschule Pfronten eine Umweltschule ist, gehören solche Maßnahmen zum Schulalltag. Was die Lehrerin aber besonders freute, war, mit welchem Eifer die Schüler beim Bäume pflanzen zu Werke gingen. Egal ob jung oder alt, es gab niemanden, der sich auf einem Baumstumpf ausgeruht hat. Und das, obwohl in steilem, unwegsamen Terrain gearbeitet wurde. Unterstützt wurden die Schüler von zwei Mitarbeitern des Forstamts Füssen, die sich in der Bergwaldoffensive engagieren. Sie stellten auch das benötigte Werkzeug, um die Löcher zu graben und finanzierten außerdem die Setzlinge.

Pfrontener Oldiefreunde spendieren Brotzeit

Initiiert wurde die Aktion von den Oldiefreunden aus Pfronten. Mitglied Detlef Prietz erzählt, dass es das erste Mal sei, dass die Oldiefreunde eine solche Aktion gemeinsam mit einer Schulklasse veranstaltete. Gemeinnützige Kampagnen haben die Oldiefreunde aber schon öfter gestartet. Deshalb wussten sie auch, dass eine anständige Brotzeit für die hart schuftenden Schüler nicht fehlen durfte. Die gab es zur Halbzeit.

Weil die Schüler aber so motiviert waren, hatten sie bis dahin fast schon alle 300 Bäume eingepflanzt. Als Arbeitsnachweis sollen die Schüler nun bald eine zertifizierte Baumpatenschaft erhalten.