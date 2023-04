Investition von fast fünf Millionen Euro, damit Steingadens Abwasser nach Lechbruck fließen kann

Steingaden schließt sich dem Abwasserzweckverband Lechbruck-Bernbeuren an. Das kostet fast fünf Millionen Euro - unter anderem für Bohrungen unter dem Lech.

20.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Das Abwasser aus Steingaden fließt jetzt ganz offiziell komplett in die Kläranlage in Lechbruck. Die Gemeinde gehört damit in allen Belangen zum 1997 gegründeten Abwasserzweckverband (AZV) Lechbruck-Bernbeuren. Solche Zusammenschlüsse seien für Kommunen von Vorteil, sagte Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll bei einer kleinen Feier. Es werde sie in Zukunft häufiger geben, da es sich nicht mehr jede Gemeinde leisten könne, Abwasser selbst auf dem gesetzlich geforderten hohen Niveau zu reinigen. Die Kläranlage in „Lechbruck hat noch Kapazitäten frei“, warb er in diesem Zusammenhang.

