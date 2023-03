Eistage in Füssen: "Jeder ist hier ein Gewinner"

Die Eistage der Grundschule Füssen-Schwangau sind vorbei. Die Kinder hatten dabei sichtlich Spaß. Die Klasse 3f durfte am Ende den Sieg feiern.

19.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Bei der von allen Drittklässlern der Grundschulen Füssen-Schwangau sichtlich mit viel Eifer bestrittenen Klassenstaffel jubelte die Klasse 3f aus Schwangau schließlich am meisten. So zeigten deren Mädchen und Buben bei einem rasanten Schlittschuhrennen, ihren Konkurrentinnen und Konkurrenten die Hacken und entschieden den Wettkampf für sich. Damit sind die diesjährigen „Eistage“ beendet.

Die rund 540 Kinder aller 23 ersten, zweiten, dritten und vierten Klassen der Grundschule dürften ihren Spaß bei den jüngsten „Eistagen“ gehabt haben.

Abwechslungsreiches Programm in Füssen

Warteten die von der Lehrerin Verena Modes organisierten zwei Vormittage auf dem glatten Untergrund in der Arena des Bundesstützpunktes in Füssen doch mit einem abwechslungsreichen Programm rund ums Schlittschuhlaufen auf. Sechs verschiedene Stationen durchliefen die Schüler.

Darunter war zum Beispiel auch ein Handicap-Parcous. Außerdem ging es bei dem Schwungtuchspiel um die Arbeit im Team. Der ehemalige Eishockeyspieler Jimmy Knöpfler legte Musik für die Kinder auf. Das Maskottchen des EV Füssen, „Kobi“, tanzte dazu.

Korbinian aus Füssen hat's gefallen

Viel Spaß hatte zum Beispiel der achtjährige Korbinian Driendl aus der Klasse 3c aus Füssen, der zugab, dass er an diesem Tag „lieber hier als in der Schule“ gewesen sei. So pflichtete ihm die neun Jahre alte Svetlana Stankov aus der Klasse 3d in Füssen bei, die bedauerte, dass das wöchentliche Eislaufen mit der Schule mit diesen „Eistagen“ für dieses Schuljahr zu Ende ging.

Nun Lust auf Tennis

Angesichts des sich nun wohl aber auch langsam immer mehr durchsetzenden Frühlingswetters unterstrich sie jedoch, dass sie allmählich wieder größere „Lust aufs Tennisspielen“ verspüre. Am Ende dieser „Eistage“ attestierte DJ Knöpfler denn auch allen Schülern: „Jeder ist hier ein Gewinner.“ Und das nicht nur, weil sie sich in den Pausen mit viel Appetit über die vom Elternbeirat bereitgestellten Obst- und Gemüsesnacks hermachen durften.