Bei„Müllfreies Allgäu“ ist die Koordinatorin im Ostallgäu stolz auf Auszubildende und Schüler. Ob es gelingt, die Oberallgäuer „Kollegen“ zu überbieten?

12.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Besonders die junge Generation bringt sich in die nachhaltige Challenge ,Müllfreies Allgäu 2022’ ein und sammelt engagiert Plastik und Müll aus der Ostallgäuer Region.“ So lautet die Zwischenbilanz von Larissa Schikowski von DMG Mori in Pfronten, die die Aktion im Ostallgäu koordiniert.

