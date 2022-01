Kaminbrand in Schwangau: Rauchmelder verhindern Schlimmeres

Mehrere Feuerwehren waren im Schelleweg im Einsatz. Ein Kamin fing Feuer. Ein Bewohner wurde durch Rauchmelder gewarnt.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwangau ist am Mittwochabend um 21.49 Uhr zu einem Einsatz ausgerückt. Die Leitstelle rief die Einsatzkräfte zu einem Kaminbrand in den Schelleweg. Eigentlich wird zu solchen Einsätzen ein Kaminkehrermeister hinzugezogen, teilt die Feuerwehr Schwangau mit. In diesem Fall seien jedoch drei zuständige Stellen nicht erreicht worden.

Drehleiter der Feuerwehr Füssen angefordert

Daher wurde die Drehleiter der Feuerwehr Füssen zur Absicherung auf dem Dach und die Feuerwehr Rieden am Forggensee mit dem nächstgelegenen Kaminkehrerwerkzeug durch den Einsatzleiter nachgefordert. Der Kamin wurde gekehrt und die Asche entfernt, teilt die Feuerwehr mit.

Rauchmelder verhinderten Schlimmeres

Nach zwei Stunden wurde der Einsatz beendet. Weil im Haus Rauchmelder installiert waren, konnte schlimmeres verhindert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Weil die Rauchmelder auslösten, wurde der Hausbesitzer auf den Rauch im Dachgeschoss und im Kellergeschoß aufmerksam. 45 Feuerwehrler waren im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war eine Streife der Polizei Füssen.