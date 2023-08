Kaplan dankt für Offenheit und Vertrauen

Nach zwei Jahren verabschiedet sich Kaplan Pater Vipin Varghese aus Nesselwang und Pfronten. Wer sein Nachfolger wird.

27.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Erst hielt er einen interessanten Bildervortrag über Indien und seine Heimat Kerala, danach gab der scheidende Kaplan Pater Vipin Varghese im Pfarrheim Nesselwang die Möglichkeit, sich von ihm persönlich zu verabschieden. Viele Gläubige aus Nesselwang und Pfronten nutzten diese Gelegenheit.

Der Seelsorger wird in Kaufbeuren aktiv

„Ich bedanke mich für ihre Offenheit und das Vertrauen, dass sie mir entgegengebracht haben“, zeigte sich der Kaplan gerührt. Zwei Jahre war der Geistliche in der Pfarreiengemeinschaft Pfronten und Nesselwang tätig, nach dem Abschlussgottesdienst am kommenden Sonntag zieht der allseits als sympathisch beschriebene Seelsorger in die Pfarreiengemeinschaft nach Kaufbeuren weiter.

Ein "nagelneuer" Pfarrer aus dem Ostallgäu

Ab September bekommt Pfarrer Werner Haas dann einen „nagelneuen“ Priester zur Seite gestellt. Erst im Juli wurde Herbert Kramer (53 Jahre), gebürtiger Ostallgäuer aus Immenhofen, von Bischof Bertram Meier zum Priester geweiht. „Als einziger“, wie Nesselwangs Pfarrgemeinderatsvorsitzende Christine Haug weiß.

Anfang September spendet der spätberufene Gottesmann an seiner ersten Kaplanstelle den besonderen Primizsegen: Und zwar am Samstag 2. September, 9.30 Uhr, Maria Trost; Einzelprimizsegen am Samstag 9. September, 19 Uhr, Pfronten-Steinach und Sonntag, 10. September, um 9 Uhr, Nesselwang.