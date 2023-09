Karriereberatung der Bundeswehr: "Mein Traumjob ist, Offizier zu werden"

Junge Menschen lassen sich am Info-Stand der Karriereberatung der Bundeswehr in Füssen beraten. Doch auch das Fahrzeug "Dingo" lockt Passanten an.

20.09.2023 | Stand: 19:00 Uhr

1500 verschiedene Berufe gibt es bei der Bundeswehr. Viele davon werden dort auch ausgebildet. Damit sich interessierte junge Menschen über diese Vielfalt informieren können, ist das Karriereberatungsbüro Kempten mit einem Stand zu Besuch in Füssen. Mit dabei: das sogenannte Allschutz-Transportfahrzeug Dingo aus der hiesigen Kaserne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.