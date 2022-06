Keine Schüler mehr, aber für immer Ho’gauer

Von 86 Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums Hohenschwangau erreichen fünf die Traumnote 1,0.

26.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Vor den Erfolg haben die Götter bekanntlich den Schweiß gesetzt. Geschwitzt haben die Abiturientinnen und Abiturienten im Gymnasium Hohenschwangau in den vergangenen Wochen sicher bei der einen oder anderen Prüfungsaufgabe, in der er ihr Wissen gehörig auf die Probe gestellt wurde. Insgesamt konnte Schulleiter Oberstudiendirektor Thomas Schauer jetzt 86 Schülerinnen und Schüler in ihre neue Freiheit entlassen. „Mit einem Durchschnitt von 2,09 liegen wir über dem Landesdurchschnitt und es freut mich besonders, dass fünf junge Männer und Frauen mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen haben“, freute sich der Schulleiter. Als Besten ihres Jahrgangs erreichten Niklas Schöninger, Carmen Weibel, Laura Wörle, Lena Paulsteiner und Baisu Zhou jeweils die Traumnote.

Eine Generation, die sich nichts vormachen lässt

In seiner Ansprache gratulierte Schauer zu den Erfolgen und bezog dabei auch die Eltern, Lehrkräfte und Internatsleiter ein. „Eure Generation lässt sich nichts mehr vormachen und es tut sich was – wenn es auch manchmal anstrengend ist, besonders für den Schulleiter“ schmunzelte Scheuer und fügte hinzu: „Die berufliche Zukunft wächst nun auf der Basis, die ihr hier auf der Schule gelegt habt.“ Auf das Erreichte könnten alle stolz sein, auf alle warte nun eine Welt voller Erlebnisse – diese Welt stehe allen nach ihrem schulischen Erfolg offen.

Ein Festvortrag mit Musik

In dem musikalisch gestalteten Festvortrag von Michael Köhler und Alex Schiefele – Aufhänger war dabei der Ho’gau-Song „Uns gibt es nun 75 Jahr’ und es werden sicher 100 Jahr’“ – charakterisierten die beiden Musikpädagogen die Schuljahre mit all ihren Höhen und Tiefen nach Noten.

Hochschulreife ist ein Privileg

Es folgten Grußworte von Ludwig Wacker (Elternbeirat), Alexander Beck (Vorsitzender des Fördervereins) sowie Peter Wackersreuther (Alt Ho’gauer), die allesamt zur Leistung gratulierten und der Schulleitung mit ihrem Lehrpersonal für deren Engagement ihren Dank aussprachen. „Ihr habt nun Hochschulreife – ein Privileg, über das nicht jeder verfügt“, erinnerte Alexander Beck die Abiturienten und der Alt-Ho’gauer Wackerseuther prophezeite, dass die in der Schule gelernte Solidarität und das Verantwortungsbewusstsein als positive Erinnerung nachwirken werden. „Ihr seid nun keine Gymnasiasten mehr, aber ihr werdet immer Ho’gauer bleiben!“

