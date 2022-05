Kindergarten Lechbruck: Stahl für Neubau wird teurer

Um die Gesamtkosten nicht zu erhöhen, verzichtet die Gemeinde Lechbruck bei den Stahlträgern auf eine Endbeschichtung, die nur der Optik gedient hätte

05.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der Gemeinderat Lechbruck hat beim Neubau des Kindergartens auf eine Beschichtung der Stahlteile verzichtet, um einer Kostensteigerung bei diesem Baumaterial entgegenzuwirken. Dadurch konnte die Auftragssumme sogar um 575 Euro gesenkt werden. Den Nachtrag für diese Änderung beschloss das Gremium in seiner jüngsten Sitzung mit zwei Gegenstimmen.

Aufgrund der derzeitigen Marktsituation haben sich die Stahlpreise in den vergangenen Tagen erhöht. Zum Zeitpunkt der Bestellung am 4. April 2022 lag der Preis noch bei 0,63 Euro pro Kilogramm Stahl. Jetzt sind es 1,91 Euro. Somit musste die Baufirma einen Nachtrag für einen Mehrpreis von 2830 Euro anmelden, hieß es in der Ratssitzung.

Keine qualitativen Nachteile

Um diesen Preis abzumildern, wurde vorgeschlagen, auf die in der Leistungsbeschreibung einkalkulierte Endbeschichtung zum Preis von 3313 Euro zu verzichten, da es sich um eine rein optische Aufwertung der Konstruktion handelt. Der Verzicht bringe keine qualitativen Nachteilen. Dadurch kann die Auftragssumme nun sogar um 575 Euro von 145.278 Euro auf 144.703 Euro gesenkt werden.

Nach diesem Beschluss las Bürgermeister Werner Moll eine Liste bereits vergebener Aufträge vor. Darunter sind die Malerarbeiten für 43.494 Euro, Außenputzarbeiten für 97.710 Euro, Bodenbelagsarbeiten für 82.870 Euro, Estricharbeiten für 57.778 Euro, Innentüren für 99.543 Euro, Schlosserarbeiten für 97.013 Euro, Sonnenschutzarbeiten für 19.675 Euro, Trockenbauarbeiten für 80.701 Euro und WC Trennwände für 15.673 Euro.

