Kommen Tiny-Häuser nach Füssen? Der Stadtrat berät - und lehnt teilweise ab

Füssener Kommunalpolitiker lehnen eine geplante Siedlung in Weißensee ab. Grundsätzlich ist man aber für die kleinen Häuser.

08.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Füssen Tiny-Häuser liegen im Trend. Die kleinen Häuschen mit 25 oder ein paar Quadratmetern mehr finden auch in der Region immer mehr Anhänger. Jetzt lag dem Füssener Bauausschuss zum ersten Mal überhaupt eine entsprechende Planung vor. Nicht für ein Tiny-Haus, sondern gleich für eine ganze Siedlung in Weißensee-Oberdeusch. Prinzipiell sei das eine gute Sache, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Doch: „Leider können wir es an dieser Stelle nicht machen.“ Von Seiten der Kommune wolle man dem Bauwerber auf der Suche nach geeigneten Standorten hilfreich sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.