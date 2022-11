So schön wird der Nikolausmarkt in Schwangau unterhalb von Neuschwanstein

Unterhalb der Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau findet der 15. Kulinarische Nikolausmarkt in Schwangau statt. Und der Nikolaus hat Gaben für Kinder.

17.11.2022 | Stand: 10:25 Uhr

Unterhalb des Märchenschlosses Neuschwanstein kann man sich 2022 weihnachtlich einstimmen: Der 15. Kulinarische Nikolausmarkt in Schwangau lädt dazu ein. Und der Nikolaus kommt Abends für die Kinder.

Wann ist der 15. Kulinarische Nikolausmarkt in Schwangau 2022?

Wo findet der 15. Kulinarische Nikolausmarkt statt?

Wie lange hat der 15. Kulinarische Nikolausmarkt geöffnet?

Was können die Besucher beim Nikolausmarkt erwarten?

Am dritten Adventswochenende findet in Schwangau der inzwischen 15. Kulinarische Nikolausmarkt statt. Genauer gesagt am Samstag, 10. Dezember.

Ziemlich genau mittig in Schwangau findet der Nikolausmarkt 2022 statt: In Mitteldorf. So heißt die Straße.

Am Samstag, 10. Dezember, hat der Nikolausmarkt von 15 bis 22 Uhr geöffnet.

Süßes Naschwerk und Schmankerl sorgen für das kulinarische Wohl. Wenn noch jemand Deko oder gar ein Geschenk sucht, wird er in den dekorierten Holzbuden fündig. Das Hightlight dürfte der Nikolaus selbst sein. Sobald es dunkel wird - in Schwangau soll es am 10. Dezember gegen 16.30 Uhr Dunkel werden - fährt St. Nikolaus mit der Pferdekutsche vor. Kinder dürfen sich über kleine Überraschungen freuen.

Alle Einnahmen werden für die sozialen Einrichtungen (Kindergärten) oder bedürfigen Menschen im Ort gespendet. Auch im knapp 30 Minuten entfernten Nesselwang werden die Einnahmen gespendet.

Wo kann man in Schwangau parken?

Schwangau erreicht man entweder mit dem ÖPNV über den Bahnhof Füssen und dann mit dem Bus oder mit dem Auto über die A7 von Norden kommend.

In der Nähe der Königsschlösser gibt es zahlreiche offizielle Parkplätze, eine Übersicht finden Sie hier.

