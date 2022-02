Tourismus-Ausschuss: Fällt für Hunde in Pfronten bald ein Kurbeitrag an?

In Pfronten sollen Touristen und Gäste für ihre Hunde zukünftig einen Kurbeitrag bezahlen - wenn es gesetzlich möglich ist. Warum Nordseeinseln Vorbilder sind.

11.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wenn es gesetzlich möglich ist, will Pfronten künftig Gäste auch für ihre Hunde einen Kurbeitrag zahlen lassen. Die Anregung dazu stammt von Gastgeber Peter Heck, der im Tourismusausschuss des Gemeinderats darauf verwies, dass mittlerweile auf den Nordseeinseln eine Kurtaxe von 50 Cent pro Tag für Hunde erhoben werden.

Für was wird das Geld an den Nordseeinseln eingesetzt?

Das Geld werde für die Reinigung der Strände eingesetzt. Auch in Pfronten könnte so ein Beitrag beispielsweise dazu genutzt werden, mehr Hundetoiletten beziehungsweise Abfalleimer aufzustellen, damit nicht mehr so viele gefüllte Beutel in den Bäumen hingen. Einen ähnlichen Vorstoß habe auch Bad Hindelang unternommen.

Pfronten: Nun soll geprüft werden, ob das in Bayern möglich ist

Wie Ortsentwickler Jan Schubert erklärte, will man nun zunächst prüfen, ob so ein Beitrag in Bayern gesetzlich überhaupt möglich wäre.

