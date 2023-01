Landtagswahl im Ostallgäu: Das ist der zweite CSU-Bewerber, der sich aus der Deckung wagt

Wen nominiert die CSU im Ostallgäu für die Landtagswahl? Um wen es sich bei zweiten Kanidaten handelt und was Noch-Amtsinhaberin Angelika Schorer dazu sagt.

26.01.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Im Rennen um die Nachfolge der scheidenden CSU-Landtagsabgeordneten Angelika Schorer hat jetzt ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen: Andreas Kaufmann. Der 42-jährige Metzgermeister aus Roßhaupten wird sich am 9. März den CSU-Delegierten in Obergünzburg zur Wahl stellen. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte Kaufmann am Donnerstag.

