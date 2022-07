Lechbruck hat ein neues Naturdenkmal: eine 200 Jahre alte Linde

Eine 200 Jahre alte Linde in Lechbruck gilt als ortsprägend und Lebensraum für viele Tiere. Deshalb wurde sie zum Naturdenkmal. Wo es im Ostallgäu weiter gibt.

20.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Lechbruck hat ein neues Naturdenkmal – eine etwa 200 Jahre alte Linde. Etwa zur gleichen Zeit, als der Baum im Weiler Leibenberg Anfang des 19. Jahrhunderts zu wachsen begann, hatte sich Lechbruck gerade von der Außenstelle Bernbeuren des Probstamtes Füssen losgelöst und war zur selbstständigen Gemeinde erhoben worden. Gleichzeitig beutelten der österreichische Staatsbankrott und der rückläufige Holzhandel die Flößergemeinde.

Bei Gewittersturm büßte der Baum einen Stamm ein

Diese historischen Ereignisse sind allerdings nicht der Grund, warum das Landratsamt Ostallgäu die um die 30 Meter hohe Linde mit einem Stammumfang von gut sechs Metern zum Naturdenkmal machte. Vielmehr handle es sich bei ihr um einen ortsprägenden Baum mit hohem Alter. Die Linde diene als Nahrungsquelle und Lebensraum für etliche heimische Tiere. Der Status „Naturdenkmal“ diene dem Schutz und Erhalt des Baumes, der bei einem heftigen Gewittersturm im vergangenen Jahr bereits einen seiner ursprünglich drei Stämme eingebüßt hat.

Damit die beiden anderen sicherer sind, wurden sie kürzlich von der Fachfirma Baumpflege Hubert Guggemos aus Wertach bearbeitet. „Wir nehmen alle Äste weg, die aus der Krone herausstehen, weil sie Angriffsflächen für Schnee und Wind bieten. Sie wirken wie ein Segel. Das Ziel ist, wieder einen geschlossenen Kronenmantel mit wenig Angriffsflächen zu bekommen“, erklärt Guggemos seine Arbeit. Außerdem wurde Totholz entfernt. Die Baumpfleger verzichteten dabei auf das Absägen dicker Äste. In der Regel werde nichts entfernt, was mehr als zehn Zentimeter Durchmesser hat. Grund: Werden dickere Äste abgeschnitten, entstehen große Flächen, die Eintrittsstellen für Pilze sein können, die wiederum Fäulnis erzeugen. „Außerdem regt viel Schnitt das Wachstum an“, sagt Guggemos. Gerade eine Linde reagiere darauf mit starkem Zuwachs. Und da der Lechbrucker Baum in einem Alter sei, wo er normalerweise kaum noch an Höhe zulegt, bildet er unerwünschte Ständer an Stamm und Ästen aus. Mit Hebebühne und Kletterseilen schwingen sich Guggemos und sein Kollege in die Höhen des Baumes. Oben in der Krone installieren sie eine Kronensicherung in Dreiecksform. Dabei handelt es sich um ein elastisches Band, das bis zu zehn Tonnen Gewicht halten kann. Es hängt im Normalzustand durch und gibt dem Baum Bewegungsspielraum. Sollte aber einer der Stämme brechen, kann es verhindern, dass er ganz auf den Boden oder im schlimmsten Fall in ein nebenstehendes Haus, ein Fahrzeug oder einen Menschen kracht.

Im Ostallgäu gibt es insgesamt 90 Naturdenkmäler

Insgesamt gibt es im Ostallgäu 90 Naturdenkmäler. Mit 53 gehören die meisten zur Kategorie Bäume/Baumgruppen – darunter ist die Kurfürstenallee in Marktoberdorf. Daneben gibt es zwölf flächenhafte Naturdenkmäler (wie die Teufelsküche in Obergünzburg), fünf Findlinge/Nagelfluhblöcke (wie die Findlinge in Görisried) und 20 sonstige Naturdenkmäler (zum Beispiel der Lechfall in Füssen und die Gleitschliffwand „Steile Wand“ in Bad Faulenbach).

Um Naturdenkmal, also ein unter Schutz stehendes Landschaftselement zu werden, muss es sich nach dem Bundesnaturschutzgesetz um Einzelschöpfungen der Natur handeln, deren besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich ist. Dazu gehören alte oder seltene Bäume, besondere Pflanzen, charakteristische Bodenformen, Felsbildungen, erdgeschichtliche Aufschlüsse, Quellen oder Wasserfälle und -läufe. Die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu seiner Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung führen können, sind verboten.

Wer wissen möchte, wo sich die 90 Ostallgäuer Naturdenkmäler befinden, kann dies bei den einzelnen Gemeinden oder der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erfragen.

