Lechbruck sagt bei Bürgerentscheid Nein zu Hotel am Oberen Lechsee

Die Mehrheit der Lechbrucker Bürger hat sich beim Bürgerentscheid gegen das Vier-Sterne-Hotel ausgesprochen. Der Investor kritisiert die Bürgerinitiative.

Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag in Lechbruck hat eine klare Mehrheit Nein zu dem umstrittenen Hotelneubau in Lechbruck gesagt. In Zahlen endete das Ratsbegehren mit 905 Stimmen gegen das Projekt und 757 dafür. Beim parallel abgefragten Bürgerbegehren votierten 916 Personen gegen das Hotel und 681 dafür. Die Wahlbeteiligung lag bei 76 Prozent. Die meisten Stimmen wurden mit rund 1700 per Briefwahl abgegeben.

„Wie man sich vorstellen kann, ist unsere Freude riesig“, jubelten die Initiatoren des Bürgerentscheids, die Ehepaare Valerie und Alexander Pfanzelt sowie Manuela und Wolfgang Wagner, die die Bürgerinitiative (BI) „Lechbruck am See Hotel? Nein, danke“ ins Leben gerufen haben.

Investor nimmt Bürgerentscheid-Ergebnis sportlich - aber kritisiert die Bürgerinitiative

„An dieser Stelle wollen wir nicht versäumen, uns bei all den Menschen herzlich zu bedanken, die uns während der Zeit tatkräftig unterstützt und uns bestärkt haben, weiterzumachen.“ Am meisten freuten sie sich darüber, dass das Ergebnis recht eindeutig ausfiel und sich viele Lechbrucker an der Entscheidung beteiligt haben. Dadurch repräsentiere das Ergebnis die Meinung des Dorfes. „Wir haben bereits im Vorfeld zur Wahl immer gesagt, dass wir auf ein eindeutiges Ergebnis hoffen, gleich in welche Richtung. Somit sollte es für jedermann leichter sein, das Ergebnis zu akzeptieren“, hofft die BI.

Sie wünscht sich weiter, dass „die Gemeinde das Wahlergebnis als das sieht, was es ist: Der Wunsch und die Forderung der Bürger, dass kein Hotel in dieser Dimension in Lechbruck entsteht. Dies sollte für die Gemeinde auch nach Ablauf der vorgegebenen Bindungsfrist noch Gültigkeit haben, und sie sollte nicht mit einem neuen Projekt dieser Dimension unter neuem Namen wieder Gleiches aufrollen“. Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist für ein Jahr bindend. Es kann nur durch einen erneuten Bürgerentscheid oder wenn sich die Lage eklatant ändert aufgehoben werden.

„Ich werde das Ergebnis als Bürgermeister akzeptieren“, sagt Bürgermeister Werner Moll. Als Befürworter des Neubaus sei es für ihn zwar ein schlechter Ausgang. Die hohe Wahlbeteiligung von 76 Prozent sieht er aber positiv. „Sie lässt den Rückschluss zu, dass sich die Bevölkerung für die Entwicklung der Gemeinde interessiert“, sagt Moll.

Andere Aufgaben angehen

Wie es mit dem alten Hallenbad und der maroden Tennishalle weitergeht, auf deren Grundstücken das Hotel entstehen sollte, lässt Moll offen. Er könne dazu zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage treffen. Stattdessen sieht er es als wichtig an, sich jetzt auf andere Aufgaben zu konzentrieren, wie dem Bau des neuen Kindergartens und des neuen Feuerwehrhauses, den Hochwasserschutz und den Ausbau der Schongauer Straße.

Von einer „überschaubaren Enttäuschung“ spricht Gerhard Breher, der in das Hotel einen zweistelligen Millionenbetrag investieren wollte. „Ich sehe das Nein sportlich. Wir sind so etwas mittlerweile auch gewohnt. Es ist heute schick, gegen alles zu sein“, sagt der Chef der Brefa Bauunternehmung GmbH. Es wundere ihn allerdings, weil er gedacht habe, dass die Lechbrucker die Sache richtig einzuordnen wüssten.

In diesem Zusammenhang kritisiert er die BI, weil sie „in die Trickkiste der Unseriösität und der Unwahrheiten gegriffen habe. Als ein Beispiel nennt er unter anderem die Behauptung, die Hotelbetreiberfamilie Lerch stünden vor der Pleite. Diese Aussage könnte noch ein juristisches Nachspiel für die BI haben, denn sie hätte unter anderem die 500 Arbeitsplätze in den Betrieben der Familie Lerch gefährdet. Mit ihrem Erfolg verwehre die BI außerdem vielen Lechbrucker Bürgern und Jugendlichen neue Arbeitsplätze und Lehrstellen sowie der Kommune Mehreinnahmen im sechsstelligen Bereich.

