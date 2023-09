Touristen campen im Landschaftsschutzgebiet und zünden Feuer an

Bestes Campingwetter nutzten Touristen am Südufer des Schmutterweihers bei Lechbruck. Problem nur, dass es sich dort um ein Landschaftsschutzgebiet handelt.

10.09.2023 | Stand: 15:02 Uhr

Bei mehreren Naturschutzkontrollen hat die Polizei am Samstag nahe Lechbruck Wildcamper erwischt. Vier Touristen hatten am Südufer des Schmutterweihers ihr Lager aufgeschlagen, um am See zu angeln und zu campieren.

Wildcamper nahe Leckbruck: Polizei erteilt Platzverweise

Darüber hinaus hatten die Männer ein Feuer angezündet. Da das Campieren und Betreiben von offenen Feuerstellen im Landschaftsschutzgebiet verboten sind, erhielten die Touristen einen Platzverweis und müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

