Legendäre Gamsbart-Rallye: Die Oldtimer sind in Pfronten wieder los

Am Wochenende findet die legendäre Gamsbart-Rallye in Pfronten statt. Für Interessierte gibt es viel historisches Blech zu bewundern.

09.07.2022 | Stand: 12:08 Uhr

Ihr 30-jähriges Bestehen feiern am Wochenende die Oldiefreunde Pfronten nach. Und das mit vielen Gästen: Die Startplätze bei der legendären Gamsbart-Rallye am Samstag sind längst ausgebucht. Rund 250 historische Fahrzeuge können in Pfronten bewundert werden. Dazu bietet nicht nur der Rallye-Start am Leonhardsplatz Gelegenheit – ab 9 Uhr werden dort die 110 teilnehmenden Fahrzeuge eines nach dem anderen von Bürgermeister Alfons Haf und Bergwiesenkönigin Lisa I. auf die Ausfahrt geschickt –, sondern auch das große Oldtimer-Treffen am Sonntag ab 9 Uhr auf dem Leonhardsplatz, dem Schulgelände sowie am Rathaus. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei. Für Bewirtung ist gesorgt und die Einzelhändler laden zu einem verkaufsoffenen Sonntag.

Am Anfang stand ein Stammtisch

Die Ursprünge des Vereins liegen in einem lockeren Stammtisch, an dem sich die Freunde alten Blechs in loser Folge getroffen hatten. 1991 wurden daraus die „Oldiefreunde Pfronten“, die auch gleich das erste Oldtimertreffen mit einer Ausfahrt der Teilnehmer organisierten. 2005 wurde daraus die „Gamsbartrallye“, die seitdem jedes Jahr ausgetragen wird, wenn nicht gerade eine Pandemie wütet.

Seit 2016 eingetragener Verein

Mehr Zeit ließen sich die Oldiefreunde mit der formellen Vereinsgründung: Der „e. V.“ wurde 2016 mit 17 Mitgliedern aus der Taufe gehoben. Inzwischen sind es mehr als 60. Ihre wöchentlichen Ausfahrten werden mittlerweile durch mehrtägige Touren ergänzt.

Das Oldtimer-Treffen ist eine Art Familientreffen der Oldiefreunde um ihren Vorsitzenden Norbert Schaller mit vielen Stammgästen, die über Jahre immer wieder anreisen, um ihre Karossen zu präsentieren und sich bei „Benzingesprächen“ auszutauschen. Zu vielen Stammgästen pflegen die Vereinsmitglieder nach jahrelanger Bekanntschaft schon fast familiäre Kontakte und Freundschaften.

Kultstatus in Oldtimerkreisen

Gerade die unkomplizierte Atmosphäre, die vielen Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch, die schöne Landschaft in und um Pfronten sowie die reibungslose Organisation haben der Veranstaltung einen Kultstatus in Oldtimerkreisen beschert.

Am Freitagabend kommen die Oldiefreunde mit ihren Gästen zu den traditionellen „Benzingesprächen“ im Gasthof Oberer Wirt mit musikalischer Unterhaltung zusammen. Hier werden auch die Lose einer Tombola verkauft, deren Erlöse gemeinnützigen Zwecken zugute kommen. Bei der „Gamsbartrallye“ am Samstag geht es nicht um Geschwindigkeit und Zeit, sondern eher um Geschicklichkeit und Fahrzeugkenntnisse. Auch beim Zieleinlauf, der heuer hinter dem Rathaus auf dem Parkplatz am Bauhof stattfinden wird, müssen die Teilnehmer noch eine Wertungsprüfung absolvieren. Auch dabei lassen sich die Fahrzeuge aus nächster Nähe bestaunen und ist für Bewirtung gesorgt (Lesen Sie auch: Allgäu Classics 2.0: Klassiker der Straße rollen am Samstag durchs Allgäu).

Faszination Oldtimer hautnah erleben

Der Sonntag steht dann im Zeichen der großen Oldtimerpräsentation auf dem Leonhardsplatz und dem Schulgelände, zu der 250 Fahrzeuge erwartet werden. Die Besucher haben die Möglichkeit, in jahrzehntelange Automobilgeschichte einzutauchen und die Faszination „Oldtimer“ hautnah mitzuerleben. Fürs leibliche Wohl sorgt der Skiclub Pfronten.

Zusätzlich locken Pfrontens Einzelhändler am Sonntag ab 11 Uhr mit viele Angeboten und Aktionen sowie Oldtimern vor der Tür zum verkaufsoffenen Sonntag.

Am Vormittag findet zudem ab 11 Uhr das sonntägliche Standkonzert am Musikpavillon im Kurpark statt, das diesmal der Musikverein Ingenried gibt.

Weitere Informationen zum Oldtimerwochenende beim Vorsitzenden der Oldiefreunde Norbert Schaller (08363/92083) sowie hier.