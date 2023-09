Hunderte bei Löwenmarsch für Afrika in Hohenschwangau erwartet

Anfang September findet die fünfte Auflage der Benefiz-Wanderung von Ludwig Prinz von Bayern statt. Insgesamt 100 Kilometer werden gelaufen.

30.08.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Er kann die Strecke wahrscheinlich bald auch im Schlaf gehen: Zum fünften Mal nimmt Ludwig Prinz von Bayern an seinem Löwenmarsch teil, der am Samstag und Sonntag, 2./3. September, erneut von Schloss Kaltenberg zu Schloss Hohenschwangau führt.

Gewandert wird erneut für das Hilfsprojekt, das der Wittelsbacher mit einigen Gleichgesinnten in Afrika initiiert hat. Die Registrierung für die Benefiz-Wanderung stößt wieder auf eine gute Resonanz: Mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für die komplette Strecke oder eine Teilstrecke angemeldet (Anmeldung im Internet unter: www.löwenmarsch.de).

Gestartet wird bei Schloss Kaltenberg

Der Löwenmarsch startet am Samstag, 2. September, um 14 Uhr in der Arena von Schloss Kaltenberg und endet 24 Stunden später im Löwenhof von Schloss Hohenschwangau, gegenüber von Neuschwanstein. Das ist eine Gesamtstrecke von 100 Kilometern, die Teilnehmenden können sich aber auch für Teilstrecken anmelden. Insgesamt gibt es sechs Versorgungsstationen, an denen sich ehrenamtliche Helfer und Helferinnen um das Wohl der Läuferinnen und Läufer kümmern.

Das Geld hilft Projekt in Kenia

Gewandert und gespendet wird für die „Learning Lions“, eine gemeinnützige Organisation, die Ludwig Prinz von Bayern zusammen mit einigen Gleichgesinnten 2014 ins Leben gerufen hat. Dieser Verein kümmert sich um junge Menschen, die in der Halbwüste Turkana im Nordwesten Kenias in bitterer Armut und ohne Perspektive aufwachsen. Sie werden mithilfe der Spenden zu Programmierern, Grafik-Designern oder im Bereich Medienproduktion ausgebildet.

Das Angebot richtet sich gezielt auch an junge Mädchen, um sie vor einer Zwangsverheiratung zu bewahren. Die Organisation „Learning Lions“ gibt ihnen allen die Möglichkeit, vor Ort den Lebensunterhalt zu verdienen und sich eine Zukunft aufzubauen. Für den Bau neuer Gebäude auf dem IT-Campus, der mit Förder- und Spendengeldern entstanden ist, sowie für weitere Stipendien wird dringend Geld benötigt.

Wie man spenden kann

Den Löwenmarsch kann jeder unterstützen: Entweder mit einer Spende an den Verein Löwenmarsch oder gezielt auf die Startnummer einzelner Teilnehmer oder Teams auf der Website. Initiator Ludwig Prinz von Bayern freut sich zum Beispiel über eine Spende auf seine Startnummer 7. Er wandert heuer zum fünften Mal mit, hat jedes Mal die gesamte Strecke bewältigt und sich auch diesmal wieder die 100 Kilometer vorgenommen: „Wahrscheinlich werde ich das nach der Hälfte bereuen. Aber im Ziel ist die Freude dann groß“, sagt der Wittelsbacher.

Mehr Nachrichten aus Füssen und dem Ostallgäu lesen Sie hier.