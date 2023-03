„Man weiß nie, wohin der Wind einen trägt“: Vom Reiz der Ballonfahrt und der Arbeit mit den Luftfahrzeugen

Thomas Köck verkauft und repariert in Lechbruck für den Ballonhersteller Kubicek Heißluftballone. Ein Blick hinter die Kulissen eines ungewöhnlichen Betriebs.

02.03.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Alles begann 1992. Damals feierte ein Verbrauchermarkt in Lechbruck Jubiläum und verloste Ballonfahrten. Thomas Köck, zu der Zeit elf Jahre alt, wollte unbedingt eine gewinnen. Das klappte zwar nicht, aber weil die Ballonfahrer im Hof seines Elternhauses starteten, durfte er schließlich doch noch mit. Seit diesem Moment, erzählt der heute 41-Jährige, hatte ihn das Ballon-Fieber gepackt – und mittlerweile hat er es zum Beruf gemacht. In Lechbruck repariert, verkauft und prüft er Heißluftballone. Außerdem bietet er Fahrten an. Für ihn selbst steht demnächst die 100. Alpenüberquerung auf dem Plan.

