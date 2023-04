Mann verursacht in Pfronten Unfall mit hohem Schaden

Ein 46-Jähriger übersieht ein Auto und verursacht einen Unfall in Pfronten. Die Schadenshöhe ist beachtlich.

15.04.2023 | Stand: 12:49 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit hohem Schaden hat sich am Freitagnachmittag in der Füssener Straße in Pfronten ereignet. Laut Polizei hat ein 46-Jähriger Autofahrer an einer Kreuzung ein Auto übersehen, das von links angefahren kam. Der Mann lenkte deshalb sein Auto auf die Kreuzung und es kam zum Zusammenprall.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 55.000 Euro. Der 46-Jährige wurde beim Auslösen des Airbags am Handgelenk leicht verletzt. Die Kreuzung musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

