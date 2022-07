Nach eineinhalb Jahren: Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein wieder geöffnet

Den Kini würde es freuen: Nach mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein endlich wieder geöffnet.

Seit Februar 2021 war die Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein gesperrt. Jetzt ist die Sanierung abgeschlossen und das beliebte Ausflugsziel bei Schwangau wieder geöffnet. teilte das bayerische Finanzministerium in München am Donnerstag mit. Mit rund 500.000 Euro habe die Sanierung deutlich weniger gekostet als die ursprünglich geplanten knapp 600.000 Euro. Und die Sanierung wurde rund einen Monat früher abgeschlossen als geplant.

Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein gesperrt: Jetzt beginnen die Bauarbeiten

Warum musste die Marienbrücke gesperrt werden?

Vor eineinhalb Jahren waren statische Probleme entdeckt worden und die Brücke über der Pöllatschlucht bei Schwangau musste gesperrt werden. Erst Mitte Mai begann die aufwendige Sanierung, die letztlich gut zweieinhalb Monate dauerte. Dafür mussten neun Felsanker ersetzt oder neu in die Felsen über der Schlucht gebohrt werden. Die bis zu 15 Meter langen Anker wurden dem Ministerium zufolge mit 81 Hubschrauberflügen an die etwa 90 Meter hohe Brücke gebracht.

Wer hat die Marienbrücke erbaut?

Die Marienbrücke ist vor allem bei Touristen wegen des Blicks auf Schloss Neuschwanstein sehr beliebt.

König Maximilian II. hatte in der Umgebung von Hohenschwangau Wege und Aussichtspunkte anlegen lassen, um die Landschaft genießen zu können, schreibt das bayerische Finanzministerium. Als Geburtstagsgeschenk für seine bergsteigende Gemahlin Marie ließ er in den 1850er Jahren einen hölzernen Reitersteg hoch über dem Pöllatbach errichten. Diesen Steg ließ Maximilians Sohn König Ludwig II. durch eine Brücke in einer eleganten Eisenkonstruktion ersetzen. Die Konstruktionsweise der Brücke war seinerzeit ein Novum: Ohne weitere Stützen überspannt die Brücke die steil abfallende Pöllatschlucht und wird ausschließlich von den auf beiden Seiten im Felsen befestigten Verankerungen gehalten. Ludwig II. hatte stets ein Faible für technische Neuerungen. 1978 musste die historische Brücke durch einen Neubau ersetzt werden. Dabei konnten aber die historischen Geländer wiederverwendet werden.

Die Marienbrücke ist über das Schloss Neuschwanstein zu erreichen. Vom Tegelberg führt auch eine Wandertour über die beliebte Brücke nach Schwangau. (mit dpa)

Weitere Informationen und Stimmen aus dem Allgäu zur Wiedereröffnung der Marienbrücke folgen.

