Mehrere Unfälle in Weißensee und Schwangau - 40.000 Euro Schaden

Um Füssen herum hat es am Dienstag gleich zwei Mal gekracht. Es entstand dabei ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro.

14.12.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Um Füssen hat es am Dienstag gleich mehrmals gekracht. In Schwangau hatte eine Autofahrerin laut Polizei auf schneeglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig hinter einem Lkw bremsen können. Der Wagen der 58-Jährigen wurde, nachdem er hinten in den Lastwagen rutschte, nach links auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dabei kollidierte ihr Auto mit dem Pritschenwagen eines 28-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Die Beteiligten blieben allesamt unverletzt.

Wenige Stunden zuvor krachte es bereits in Weißensee. Ein Auto war laut Polizei wegen einer Panne auf der Fahrbahn stehengeblieben. Die beiden nachfolgenden Fahrer erkannten dies und bremsten ihre Fahrzeuge ab. Ein weiterer nachfolgender Fahrer allerdings nicht. Er krachte mit seinem Wagen in den vor ihm stehenden. Dadurch wurde das Auto auch in das davor geschoben. Das Pannen-Auto blieb indes unbeschädigt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

