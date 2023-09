Meisterhafte Celloklänge zum Finale in Füssen

Zum Abschluss spielt der neue Künstlerische Leiter Julian Steckel mit drei Cellokollegen im Quartett und verrät, wie er sich am Ende seiner Premiere fühlt.

Beim großen Finale des Füssener Festivals Vielsaitig blickte Kulturamtsleiterin Karina Hager im Kaisersaal auf „großartige Konzerte zurück, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“ Sie bedankte sich bei allen Mitwirkenden, den Sponsoren und dem Organisationsteam, vor allem bei Julian Steckel, dem neuen Künstlerischen Leiter. Steckel selbst zeigte sich vor Konzertbeginn „erleichtert, dass alles in dieser neuen Aufgabe so gut verlaufen ist. In Füssen fühle ich mich zuhause.“ Sein Dank galt zudem dem Publikum, das für Experimente offen ist.

Cellomusik vom Feinsten

Zusammen mit Christian Poltéra sowie Thomas und Patrick Demenga präsentierte Julian Steckel Cellomusik vom Feinsten. Den Auftakt machte das Celloquartett mit „Ave Tommoso“, einer Bearbeitung des ersten Präludiums aus dem Wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach durch Thomas Demenga. Christian Poltéra spielte anschließend die 1980 entstandene Passacaglia für Cello solo von William Walton. Dieses Stück basiert auf einem tiefen, introvertierten Thema, das in vielfacher Weise verändert wird. Der Cellist konnte hier alle Facetten seines Instruments zeigen.

Herausforderungen auf nur einer Saite

Einen ganz anderen Charakter hat die G-Dur-Sonate für zwei Celli von Jean-Baptiste Barriére, auswendig vom Brüderpaar Thomas und Patrick Demenga vorgetragen. Der erste Satz Andante ist Wohlklang in barocker Zweistimmigkeit. Nach einem Adagio mit vielen Verzierungen endet das Werk „Allegro prestissimo“ in rasantem Tempo mit einer großen dynamischen Steigerung. Das Brüderpaar präsentierte ebenso genial die Moses-Variationen für zwei Celli von Niccoló Paganini. Grundlage bildet ein Thema aus der Oper „Mose in Egitto“ von Gioacchino Rossini. Der Legende nach sollen dem Teufelsgeiger bei der Aufführung drei Saiten gerissen sein. Er spielte das Stück auf der letzten Saite fertig. Thomas Demenga arrangierte das Stück für zwei Celli. Die jeweiligen Variationen wurden deswegen auch nur auf einer Saite gespielt, was eine große technische Herausforderung für die beiden Interpreten ist.

Zeitgenössische Kompositionen

Paul Sacher war ein großer Schweizer Kunstmäzen, zu dessen 70. Geburtstag 1976 zwölf Kompositionen für Cello Solo von verschiedenen zeitgenössischen Komponisten entstanden sind, die allesamt Variationen über den Namen „Sacher“ beinhalten. Zwei Stücke dieser Sammlung waren beim Abschlusskonzert von Vielsaitig zu hören: eine anspruchsvolle Variation von Witold Lutostawski und ein „Les mots sont allés“ von Luciano Berio.

Neuentdeckung aus Polen

Eine Neuentdeckung der Celloliteratur ist der polnische Komponist Mieczyslaw Weinberg, von dem der Schlusssatz seiner ersten Cellosonate zu hören war. Man könnte diesen virtuosen Satz als wilden Ritt auf dem Cello bezeichnen. Ganz andere Klänge entlockten Julian Steckel und Christian Poltéra ihren Instrumenten beim Duo von Friedrich August Kummer. Nach einem romantischen Allegro folgen Variationen über ein Schweizer Thema. Dies ist ein Landler, dessen letzter Teil vom Komponisten „Zweikampf“ tituliert wurde. Nach so viel Spielfreude gab es zum Schluss noch einmal vier Celli mit den Rokoko-Variationen von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky in einer Bearbeitung von Thomas Demenga. Gleichberechtigt ist der nicht einfache Part des Solocellos auf alle vier Spieler verteilt. Die anderen drei Cellisten übernehmen den Orchesterpart – unbeschwert und genial arrangiert. Man vermisst das Orchester nicht wirklich.

Nach so viel wunderbaren und virtuosen Celloklängen stand am Ende tosender Applaus. Mit der bekannten Air Bachs als Zugabe endeten das Konzert und das Festival wohlklingend und stimmungsvoll mit leisen Tönen.