Mit modernster Technik dem Stau in Füssen zu Leibe rücken

Ausschreibungen für Aufrüstung der Ampelanlagen sind angelaufen, mit einer Umsetzung ist 2023 zu rechnen. Warum auch Computer lernen müssen.

01.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Auch in diesem Sommer haben sie genervt: Die Staus, die Fahrten insbesondere zwischen Füssen und Schwangau unerträglich in die Länge ziehen. Dieses Problem soll bald entschärft werden. Denn modernste Technik wird installiert, damit der Verkehr durch beide Orte flüssiger rollt – gesetzt wird auf Digitalisierung, Vernetzung und Künstliche Intelligenz (wir berichteten mehrfach). Ein Teil der Arbeiten ist jetzt ausgeschrieben worden, der zweite Teil wird Mitte September folgen. Wenn alles reibungslos klappt, hofft Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter auf eine Umsetzung im kommenden Jahr. „Das wird ein digitaler Quantensprung bei der Verkehrstechnik von 1980 ins Jahr 2030 mit den modernsten Detektoren, die der Markt zu bieten hat“, kündigt er an.

