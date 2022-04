Einblicke in die Berufswelt für Mittelschüler aus dem Füssener Land

150 Mittelschüler erfahren viel über den Einstieg in die Metall- und Holzbranche. Berufsschüler aus Füssen werben im Rahmen eines Deutschprojekts um Nachfolger.

20.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In den zurückliegenden Wochen haben sich 150 Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen der Mittelschulen Füssen, Roßhaupten und Pfronten über die verschiedenen Möglichkeiten zum Einstieg in die Metall- und Holzbranche informieren können. An der Berufsschule Füssen haben die Auszubildenden aus dem ersten Lehrjahr gemeinsam mit dem Lehrerteam um Außenstellenleiter Alfred Unsin im Rahmen eines Deutschprojekts ihren potenziellen Nachfolgern aus den Mittelschulen die Ausbildungsbetriebe und -möglichkeiten aus der Region vorgestellt. Auch viele Ausbilder waren vor Ort.

Vorteil an der Berufsschule Füssen: Direkter Kontakt zwischen Azubis und Schüler

Der Vorteil war der direkte Kontakt zwischen Schülern und Azubis, teilt die Berufsschule mit. Als Höhepunkt haben die Schülerinnen und Schüler praktische Erfahrungen in den Werkstätten der Berufsfachschule für Metalltechnik (BFSM) und im Berufsgrundschuljahr (BGJ) Holztechnik für angehende Schreiner und Zimmerer sammeln können. Diese sind für viele Jugendliche ein Sprungbrett in die duale Berufsausbildung.

Lernzirkel gibt Einblicke in Grundfertigkeiten

In einem Lernzirkel konnten dabei verschiedene Grundfertigkeiten in der Metall- beziehungsweise Holzbearbeitung durch die Teilnehmenden erlebt werden. So war es für alle Beteiligten eine Aktion, die aufgrund der positiven Resonanz, sowohl der Firmen als auch der Acht- und Neuntklässler der Mittelschulen, sicherlich im nächsten Jahr wiederholt wird.

