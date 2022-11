Mittelschule in Pfronten wird saniert: Im März soll es losgehen

Mit einer Photovoltaik-Anlage und einer Wärmepumpe wird das Gebäude in Pfronten fast energieautark.

16.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Generalsanierung der Mittelschule Pfronten wird voraussichtlich im März kommenden Jahres beginnen und gut zwei Jahre dauern. Das kündigte Bürgermeister Alfons Haf in der Bürgerversammlung an. Abhängig sei der Zeitplan allerdings unter anderem vom Wettern und den Lieferketten – also ob das benötigte Material rechtzeitig vor Ort sei.

Kosten für die Mittelschule Pfronten sind gestiegen

Die Kosten sind bereits vor Baubeginn deutlich gestiegen. Hatte man im August vergangenen Jahres noch mit insgesamt knapp 15,6 Millionen Euro gerechnet, ergab eine Kostenermittlung durch Fachbüros in diesem Oktober eine Gesamtsumme von knapp 18,4 Millionen Euro. Genaueres werden die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke ergeben, die derzeit in Vorbereitung sind.

Bürgermeister aus Pfronten weist auf Energiekonzept hin

Haf wies besonders auf das Energiekonzept hin. Mit einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von 100 Kilowatt Peak werde Strom unter anderem für die Wärmepumpe erzeugt, die die Schule künftig beheizt. Diese werde dadurch nahezu energieautark und könne möglicherweise auch noch Wärme an die benachbarte Grundschule der Gemeinde abgeben.