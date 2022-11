Modellprojekt: In Lechbruck gibt es zwölf E-Lastenräder

E-Mobilität ist ein wichtiges Thema. In fast allen größeren Städten gibt es Elektro-Fahrzeuge zum mieten. Jetzt auch in Lechbruck - in besonderer Form.

01.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Zwölf E-Lastenräder stehen an drei Stationen in Lechbruck für Bürger sowie Gäste bereit. „Wir nutzen die letzten goldenen Herbsttage, um die Lastenräder in Betrieb zu nehmen“, teilt die Tourist Information mit. Im Winter werden die Räder eingelagert und nächstes Jahr zum Saisonstart wieder an den Stationen stehen.

So kann man die Räder mieten

Es handelt sich um ein Modellprojekt des Ministeriums, bei welchem sieben Kommunen aus Bayern teilnehmen. Die zwölf Lastenräder befinden sich am Minigolfplatz/Rathaus, am Campingplatz Via Claudia und am Feriendorf Hochbergle/Klinik Königshof. Sie besitzen einen Motor wie ein E-Bike (daher ist das Ausleihen eines Fahrrades erst ab 18 Jahren möglich) und zusätzlich eine große Ladefläche zwischen Vorderrad und Lenker. Mithilfe der „LastenradBayern-App“ können die Interessenten rund um die Uhr sehen, wo sich die Lastenräder befinden und eines der zwölf Lastenräder ausleihen. In ganz Bayern wird das Lastenrad-Mietsystem auch in Cadolzburg, Freising, Lindau, Passau, Würzburg und Marktredwitz getestet.

Kurzstrecken sind kostenlos

In den Boxen der Lastenräder können Lasten oder bis zu zwei Kinder transportiert werden. Die Räder sind beliebig einsetzbar. Ziel ist es, das Auto auch einmal stehen zu lassen und mit eigener Muskelkraft Einkäufe erledigen, Kinder in den Kindergarten bringen oder nur einen Ausflug machen. Die erste halbe Stunde ist kostenlos, der Maximalpreis pro Tag liegt bei 30 Euro.