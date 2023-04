Musik aus den Baumwollfeldern des Pfrontener Tals

Das Duo Black Patti versetzt gemeinsam mit Ryan Donohue Kappel ins Mississippi-Delta. Im vollen Saal des Gasthofs Engel lässt sich das Publikum gerne anstecken.

17.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Daniel Künast, Wirt des Gasthofs Engel in Pfronten-Kappel, hat es wieder einmal geschafft, seinen urigen Veranstaltungssaal bis auf den letzten Platz zu füllen. Zum zweiten Mal gastierten Peter Crow C. und Ferdinand „Jelly Roll“ Kraemer als „Black Patti“ auf der Kappeler Kleinkunstbühne und gaben Pfrontens Kulturhotspot abermals einen tiefschwarzen, rhythmusgeladenen Bluesanstrich.

Ursprünglicher Blues

„Back in Town“ zeigten die mehrfach prämierten, ungewöhnlich fußstampfenden Künstler anhand unzähliger Mundharmonikas und Gitarren, der Mandoline oder warmtonigeren Mandola und dem tiefsten aller Streichinstrumente, dem Kontrabass, die volle, abwechslungsreiche Bandbreite und Intensität des ursprünglichen Rhythm and Blues, Boogie, Country, Gospel, Hillbilly und mehr. „Inspiriert wurden wir von der sogenannten Pre-War-Bluesphase, also der folkloristischen, jazzigen Form der 20er und 30er Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs“, erklärt „Jelly Roll“ Kraemer das unglaubliche Musikspektakel, als sich das Pfrontner Tal ins bluesige Mississippi-Delta zu verwandeln schien.

Bassist aus New Orleans

Begleitet wurde das kongeniale Duo mit Schalk im Nacken vom jazzigen Kontrabassisten und Sänger Ryan Donohue aus New Orleans, Louisiana, USA. Von dort aus hatte der einst melancholische Klagegesang geknechteter Feldarbeiter seinen weltweiten Siegeszug angetreten – als musikalischer Schmelztiegel verschiedenster Volksmusikrichtungen und Kontinente zum rassen- und generationsumspannenden Phänomen „Blues“. Auf den Baumwollfeldern Süddeutschlands sind die selbstverfassten Stücke von Crow und Kraemer sicherlich nicht entstanden – und doch spiegeln sie die musikalische Urkraft und die fast schmerzensreiche Poesie in ihren Texten. Bei dem Lied „Everyday will be Sunday“, das während der Coronazwangspause entstand, durfte sogar lautstark ein „on the other Side“ mitgesungen werden. Gerne ließ sich das begeisterte, wippende und schnippende Publikum von der Leidenschaft der Musiker anstecken.

Mit „Wahnsinn – Pfronten!“ goutierte Kraemer die Stimmung im Saal. Erst nach einigen Zugaben und einem „Pfronten-Blues“ endete das gute Laune-Konzert.