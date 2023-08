Musikalischer Blumenstrauß zum Festival-Finale in Hohenschwangau

Festival geht mit Serenaden und herausragenden Solisten zu Ende. Organisatorin Trumpp liebt das Allgäu und Heldentenor Kee verrät, dass er ein anderes Fach erlernte.

09.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Mit einer beeindruckenden Abschlussgala ist das zweite Festival „Hohenschwangau Klassik“ zu Ende gegangen. Die Veranstaltung musste wegen der schlechten Witterung in den Richard-Wagner-Saal des Hotels Ameron verlegt werden, doch eignet sich dieser Raum nicht nur wegen des einmaligen Blicks auf Schloss Hohenschwangau, sondern auch wegen seiner guten Akustik für ein Konzert. Auf dem Programm standen Meisterwerke der Klassik, die vom Festivalorchester D’ Accord unter der Leitung von Nathanael Carré gespielt wurden. Das Ensemble setzt sich aus hochtalentierten Studentinnen und Studenten samt ihren Dozentinnen und Dozenten zusammen, die während des Festivals Meisterkurse in Murnau besucht hatten. Moderiert wurde der Abend von BR-Klassik-Moderator Clemens Nicol.

Faszination Wagner gut vermittelt

Den Auftakt gab das Vorspiel zum dritten Aufzug von „Lohengrin“ von Richard Wagner. Der noch nicht volljährige König Ludwig II. war von der Musik dieses mittelalterlichen Epos’ begeistert und das Festivalorchester konnte diese eindrucksvolle Stimmung gut vermitteln. Das Ensemble präsentierte außerdem die Ecksätze der „Kleinen Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Mit dieser heiteren Serenade landete der Komponist einen Hit, der mit der „Mannheimer Rakete“ im ersten Satz beginnt und einem virtuosen Finale endet. Passend in dieses Programm fügte sich der erste Satz aus der Streicherserenade des jungen Edward Elgar, die von ritterlichen Tugenden und großen Gestalten des Mittelalters erzählt. Doch ging der britische Komponist später andere Wege fernab dieser Romantik, die durch abwechslungsreiche Streicherklänge erzielt wird.

Instrument stammt aus Füssen

Im Interview gestand die Konzertmeisterin und Festivalorganisatorin Martina Trumpp ihre Liebe zum Allgäu, „nicht nur wegen der Landschaft und der Schlösser, die die Musik inspirieren“. Sie spielt schon seit vielen Jahren eine Violine des Füssener Geigenbauers Pierre Chaubert. Besonders freut sich die Musikerin über die Zusammenarbeit mit hochkarätigen Künstlern. Eine davon ist die Mezzosopranistin Luzia Ernst. Sie glänzte im Couplet „Ich lade gern mir Gäste ein“ des Prinzen Orlofsky aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß. Begleitet wurde sie von Mateusz Duda auf dem Klavier. Die ausdrucksstarke Sängerin glänzte zudem mit der temperamentvollen Habanera aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet. In dieser vom Orchester begleiteten Arie dokumentiert die Titelheldin ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Liebesbeteuerungen der zahlreichen Verehrer.

Schönere Rollen als Tenor

Höchst talentiert zeigte sich der amerikanische Heldentenor James J. Kee. Im Interview gestand er, dass er als Bariton ausgebildet wurde und erst später das Fach wechselte: „Als Tenor gibt es viel schönere Rollen.“ Dies belegte er stimmgewaltig in der Gralserzählung „In fernem Land“ aus Richard Wagners „Lohengrin“. In dieser Oper wird vom wundersamen Kelch erzählt, der beim Letzten Abendmahl Verwendung fand. Lohengrin singt vom Verbot nach seinem Namen zu fragen, doch lässt sich seine Geliebte davon nicht abhalten. Damit wird das tragische Ende der Geschichte eingeläutet. Kee zeigte sich auch in der Arie „E lucevan le stelle“ aus der Oper „Tosca“ von Giacomo Puccini als herausragender Tenor. Dieses Bravourstück ist ein gesungener Liebesbrief des Malers Mario Cavaradossi vor seiner Hinrichtung an seine Geliebte Tosca.

Krönender Höhepunkt des Abends war das Duett „Lippen schweigen“ aus der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehar, bei dem auch getanzt wurde. Für den stürmischen Applaus gab es als Zugabe das sentimentale „Summertime“ von George Gershwin.