Geologe untersucht Hang in Meilingen und kommt zu diesem Ergebnis

Ein Hang war am Montag unterhalb eines Hauses in Pfronten abgegangen. Ein Geologe hat inzwischen die Stelle untersucht - und kommt zu diesem Ergebnis.

05.10.2022 | Stand: 16:24 Uhr

„Der ganze Hang ist in Bewegung“, sagt Pfrontens Bürgermeister Alfons Haf. Zwar nicht mehr so stark. Aber dennoch gibt es keine Entwarnung für die Bewohner des vom Erdrutsch betroffenen Wohnhauses in Pfronten. Das hat ein Geologe festgestellt, der am Mittwoch die Lage beurteilte. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

Bewohner mussten das Haus am Montag verlassen

Am Montag war in der Gemeinde ein Hang unterhalb eines Wohnhauses abgegangen. Die Bewohner, der Eigentümer und eine Mieterin, mussten das Haus verlassen. Sie dürfen es weiterhin nicht betreten. Jetzt sei es wichtig, den Hang zu sichern und so weitere Abgänge zu verhindern, sagt Haf. Die sogenannte Hangabdriftung habe sich zwar verlangsamt. Bis eine Gefahr ausgeschlossen werden kann, hat die Gemeinde dennoch ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Das Haus wurde 1954 gebaut. Heute würde es in einem so „sensiblen Bereich“ aber wohl keine Baugenehmigung mehr erhalten, sagt Haf. In der Vergangenheit seien keine Vorkehrungen am Hang getroffen worden. Das sei laut Haf jetzt Sache des Eigentürmers. Eine Möglichkeit sei es, den Hang abzudecken und so vor erneutem Regen und Nässe zu schützen.

