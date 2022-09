Auf einer Strecke von nur einem Kilometer: Betrunkene baut nach Viehscheid Unfall und flüchtet

11.000 Euro Schaden und zwei beschädigte Autos - das ist die Bilanz eines Unfalls, den eine 29-Jährige betrunken nach dem Viehscheid in Pfronten verursacht hat.

11.09.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, war die 29-Jährige gegen 2.30 Uhr nach der Viehscheid in Pfronten auf dem Heimweg und mit dem Wagen ihres Freundes unterwegs. In der Tiroler Straße kam die Frau in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto einer 34-Jährigen zusammen, die in Richtung Nesselwang unterwegs war. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr die 29-Jährige einfach davon.

Die 34-Jährige fuhr der 29-Jährigen bis zu ihrer Wohnung hinterher. In der Zwischenzeit verständigte sie die Polizei. An der Wohnung parkte die Unfallverursacherin laut Polizei "mehr schlecht als recht" ein.

Unfall in Pfronten: Frau hatte knapp 2 Promille im Blut

Wie die Beamten berichten, war schnell klar, warum es zu dem Unfall und der Fahrerflucht gekommen war: Die 29-Jährige hatte einen Alkoholwert von knapp 2 Promille. Bei ihr wurde eine Blutentnahme angeordnet und sie musste ihren Führerschein sofrt abgeben.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Gegen die junge Viehscheid-Besucherin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht ermittelt. "Besonders tragisch ist, dass der Heimweg von der Viehscheid nur knapp einen Kilometer gewesen wäre - eine Taxifahrt oder ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft wäre für die Betrunkene deutlich billiger gewesen", heißt es im Polizeibericht.

Nach Viehscheid in Pfronten: Junger Mann klaut Weidepfosten

Eine weitere kuriose Begnung gab es ebenfalls in der Nacht nach der Viehscheid in Pfronten zwischen den Polizisten und einem jungen Ostallgäuer: Der 20-Jährige hatte laut Polizei "wegen seiner erheblichen Alkoholisierung" zwei Weidepfosten dabei, die er zuvor geklaut hatte. Die Stangen wurden ihm direkt wieder abgenommen und dem rechtmäßigen Besitzer übergen. Der Dieb erhält nun eine Anzeige.

