Nachtbusse rollen ab Juli durch Füssen und das Ostallgäu

Mit zusätzlichen Linienverbindungen soll die Verkehrsbelastung für Füssen und Umgebung reduziert werden. Ab wann und von wo die Busse abfahren.

12.06.2022 | Stand: 11:50 Uhr

Einheimische wie Urlaubsgäste können sich über mehrere Wochen auf ein verbessertes Nahverkehrsangebot freuen: Vom 1. Juli bis zum 31. August wird es abends zusätzliche Linienbusverbindungen geben, mit denen Einheimische wie Urlaubsgäste autofrei in den Nachbargemeinden Schwangau, Füssen und Hopferau unterwegs sein können. Wenn der diesjährige Testlauf für den Spätbus gut angenommen wird, soll der neue Service in den Dauerbetrieb gehen. Das teilt Füssen Tourismus und Marketing (FTM) nun mit.

Das sind die Abfahrtszeiten des neuen Spätbusses in Füssen

Heuer verkehrt der Spätbus demnach täglich und mit festen Abfahrtszeiten auf zwei Runden, wobei der Busbahnhof Füssen als zentraler Ausgangs- und Umsteigepunkt dient: Um 21.05 Uhr startet dort die Linie 78 in Richtung Schwangau und fährt der Reihe nach alle Schwangauer Ortsteile sowie den Campingplatz Bannwaldsee an, bevor der Bus um 21.43 Uhr wieder in Füssen ankommt. Die Spätbusse der Linie 111 fahren um 20.25 Uhr und dann noch einmal um 21.45 Uhr ab Busbahnhof Füssen, verbinden verschiedene Haltestellen in Hopfen am See, Hopferau und Weißensee und sind um 21.00 Uhr bzw. 22.20 Uhr wieder zurück in Füssen.

Das kostet die Fahrt mit dem neuen Spätbus von und nach Füssen

Der Fahrpreis liegt unabhängig von der Länge der gefahrenen Strecke einheitlich bei zwei Euro. Kinder unter sechs Jahren und Fahrgäste mit Gästekarten von Hopferau, Schwangau und Füssen fahren kostenfrei. Den detaillierten Fahrplan können die Spätbus-Nutzer über einen QR-Code aufrufen, der auf Plakaten an den Bushaltestellen und in den Bussen abgedruckt ist. Auch von den Websites der Orte und des Landkreises wird auf den Fahrplan verlinkt. Zusätzlich gibt es in den Tourist Informationen Füssen, Hopfen am See, Hopferau, Schwangau und Weißensee Fahrplanbroschüren, die auch die örtlichen Gastgeber für ihre Gäste abholen können. (Lesen Sie auch: 9-Euro-Ticket - diese Ziele erreichen Sie vom Allgäu in kurzer Zeit)

Kommunen helfen bei neuem Spätbus für Füssen zusammen

Für den neuen Spätbus-Service haben sich die die Gemeinden Hopferau und Schwangau sowie die Stadt Füssen als Träger mit den durchführenden Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA) und Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) zusammengetan. Neben den Kommunen bezuschusst auch der Landkreis Ostallgäu den Testlauf.

Durch diese Ergänzung zu den schon bestehenden ÖPNV-Angeboten wollen die Projektpartner eigenen Angaben zufolge den Umstieg vom PKW-Individualverkehr auf den ÖPNV fördern und so einen Beitrag zur Mobilitätswende und zur nachhaltigen Entwicklung der Region als Lebens- und Urlaubsraum leisten – mit der Perspektive, diesen Service bei guter Akzeptanz zeitlich wie räumlich noch weiter auszubauen.

