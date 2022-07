Nachwuchs der Bergwacht Füssen: Der Lechfall wird gereinigt

Die Jugend der Bergwacht Füssen beteiligt sich wieder an einer Aktion zur Reinigung des Lechfalls. Das Projekt wird auch für Schulungen genutzt.

13.07.2022 | Stand: 21:00 Uhr

Bergwachtjugend holt Gegenstände aus dem Lechfall: Die Jugend der Bergwacht Füssen war dieses Jahr wieder am Lechfall aktiv. Seit einigen Jahren bereits führt die Bergwachtjugend am Maxsteg eine Übung durch und befreit den Lechfall dabei von Unrat.

Im Lechfall bei Füssen gefunden: Wahlplakat, Handy, Krücken

Neben dem üblichen Abfall wie Tüten, Masken, Flaschen, Dosen, haben die Jungbergwachtler nach eigenen Angaben auch ein Wahlplakat, ein Handy, Krücken und Wanderstöcke in der Schlucht und den Abhängen gefunden. Ausgebildet wurden durch drei Einsatzkräfte insgesamt neun Jugendliche an mehreren Stationen. So wurden erst die oberen Bereiche – am Seil gesichert – zu Fuß gereinigt und im Anschluss an einer großen Abseilstelle abgefahren und die unteren Bereiche vom Unrat befreit.

Bergwacht Füssen: Lechfallreinigung ist auch Übung

Der Aufstieg gelang dann wieder an einem selbst aufgebauten Seilgeländer.