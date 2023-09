Totentanz in Füssen doppelt und als Trialog

Bis 3. Dezember ist im Museum außer dem Totentanz Jakob Hiebelers von 1602 auch der von Angela Eberhard zu sehen. Nicht nur das macht die Ausstellung besonders.

Den Totentanz gibt es im Museum der Stadt Füssen bis Anfang Dezember - und damit den ganzen Totenmonat November über - in zwei Versionen zu sehen. In der Annakapelle als Gemälde von Jakob Hiebeler aus dem Jahr 1602 und im Refektorium als 15 Figuren, die Angela Eberhard in den Jahren 2018 bis 2020 schuf. Und weil sich die beiden so unterschiedlichen Darstellungen des gleichen Themas eben nicht im selben Raum gegenüberstehen, hat die Ausstellung noch eine dritte Dimension. Die tragen Besuchende als innere Bilder mit sich, wenn sie durch den Kreuzgang vom einen Ort zum anderen wechseln. So entsteht ein Trialog, wie Museumsleiterin Isabelle Schwarz bei der Eröffnung sagte.

Filigrane Details

Zudem biete das Refektorium mehr Platz für die bis zu 52 Zentimeter großen Figuren Angela Eberhards, die so von allen Seiten betrachtet werden können. Und das lohnt sich, hat Eberhard in ihren Darstellungen viele Details filigran eingearbeitet, die den zweiten und dritten Blick lohnen, zumal sich beim Betrachten von allen Seiten immer neue Perspektiven eröffnen. Wiewohl vom Tod umfangen sind die Figuren aus dem Leben gegriffen. Und in einer hat sich - ganz in Hiebelers Tradition - die Künstlerin selbst verewigt. Museumsleiterin Schwarz schlug den Bogen von Hiebeler und seiner Arbeit, in der sich die Stile des Spätmittelalters und der Renaissance treffen, bis in die Moderne. Wie Joseph Beuys in seinem 1967 geschaffenen "Erdtelefon" schaffen Eberhards Figuren eine Verbindung zur Erde, die gleichermaßen für das Leben wie den Tod steht. Bei ihr fließt die Erde durch das Material Terracotta ("gekochte Erde") ein.

Der Tod verfolgt sie ein Leben lang

Der Tod als Thema verfolgt die 1962 in Memmingen geborene Künstlerin schon lange. Dem Studium der Sozialpädagogik ließ sie Ausbildungen zur Hospizhelferin und Trauerbegleiterin folgen. Ein weiteres Studium der Pädagogik und Gerontologie schloss sie 2002 mit Promotion in Augsburg ab. Drei Jahre später gab sie ihren pädagogischen Beruf auf und konzentrierte sich auf ihre bildhauerische Arbeit. Dass ihr Totentanz nun in Füssen zu sehen ist, geht ihren Worten zufolge auf die Initiatve beider Seiten zurück: Ein Mitarbeiter des damaligen Museumsleiters Dr. Anton Englert, hatte ihren Totentanz in der Kartause Buxheim gesehen, wo er im Herbst 2020 erstmals ausgestellt war, und für Füssen empfohlen. Englert leitete daraufhin eine Ausstellung in Füssen in die Wege, die nun unter seiner Nachfolgerin Isabelle Schwarz verwirklicht wurde. Eberhard hatte da schon Füssen und das ehemalige Benediktinerkloster im Visier: Als passendes Ambiente für ihren Totentanz hatte sie zuvor schon andere sakrale Bauten ausgewählt wie das Stift Wilten in Innsbruck und die Klosterkirche Lippoldsberg in Nordhessen. Auch als endgültigen Standort könnte sie sich ein Kloster vorstellen, dem sie den Totentanz stiften würde. Auf jeden Fall solle er weiter öffentlich zugänglich bleiben. Deshalb wird er nicht verkauft, schon gar nicht in Teilen. Er wird aber auch nicht mehr ergänzt, auch wenn Eberhard mittlerweile eine weitere Totentanzfigur fertigte. Sie wird in Bronze gegossen einmal ihr Grab zieren.

Weitere Veranstaltungen folgen

Zum Totentanz Hiebelers in Füssen wird es in den kommenden Jahren noch weitere Veranstaltungen geben, kündigte Bürgermeister Maximilian Eichstetter bei der Ausstellungseröffnung an. Dabei wird man sich laut Museumsleiterin Schwarz der gesamten Genrevielfalt bedienen.

Info: Die Ausstellung "Totentanz. Auch Du" mit 15 Figuren von Angela Eberhard ist noch bis zum 3. Dezember im Museum der Stadt Füssen zu besichtigen. Am Sonntag, 15. Oktober, Mittwoch, 1. November, und Sonntag, 19. November, führt jeweils ab 14 Uhr die Künstlerin selbst durch die Ausstellung.