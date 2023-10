Neue Fotoausstellung in Schwangau zeigt „Schwoage wia’s frianer war“

Ehrenbürger Karl Singer hat der Nachwelt 150.000 Fotos hinterlassen, die den Wandel seiner Heimat Schwangau vom Bauerndorf zum Fremdenverkehrsort zeigen.

01.10.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Viele würden sagen, es sei ein altes Glump. Ernst Walz hingegen bezeichnet es als ein „unschätzbares geistiges Vermögen“. Die Rede ist von den 150.000 Fotos, die der Schwangauer Ehrenbürger Karl Singer der Nachwelt hinterlassen hat. Manche sind auf Glasplatten erhalten, wieder andere auf Dias. Allesamt sind sie aber: undatiert und ungeordnet. Ernst Walz und Christine Velle haben sich 2008 der Aufgabe angenommen, das Erbe Singers aufzuarbeiten und für die Nachwelt zu bewahren. „Eine Sisyphos-Arbeit, für die wir unglaublich dankbar sind“, sagt Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke.

Ausstellung "Anno dazumal" in Schwangau

Zum 35. Todestag Singers in diesem Jahr haben Velle und Walz nämlich eine Ausstellung mit ausgewählten Singer-Fotos zusammengetragen. Sie trägt den Titel „Anno dazumal“ und zeigt neben 200 historischen Aufnahmen auch die Kameras, mit denen sie entstanden sind. Darunter eine Leica M und eine Rolleiflex. Zu sehen sind die Fotos im Untergeschoss des Schlossbrauhauses. Dabei tauchen die Besucher ein in eine Welt, die so nicht mehr existiert. Vom Schwangauer Unterdorf aus, wo Singer wohnte, porträtierte er Menschen und das Ortsbild seiner Heimatgemeinde im Wandel der Zeit. Das Bauerndorf vor dem Krieg bis zum aufstrebenden Fremdenverkehrsort der 70er Jahre.

Weil Singers Aufnahmen so umfangreich sind, haben die Kuratoren Singer und Velle sich in der Ausstellung auf bestimmte Themen fokussiert. Etwa die Landwirtschaft, die harten Winter von einst, die Trachtler-Historie oder den TSV. „Wir haben aber ganz bewusst auf weitere Erklärungen verzichtet, weil wir mit den Leuten ins Gespräch kommen möchten“, sagt Ernst Walz.

Diese Exponate bekommen Besucher im Schlossbrauhaus zu sehen

Denn der Schwangauer weiß selbst sehr viel zu erläutern. Zum Beispiel, wenn es um die Datierung der Bild geht. Da ist auf dem einen der alte Schwangauer Dorfgraben zu sehen, auf dem anderen das Touristenhaus von Karl Lang. Anhaltspunkte wie diese, helfen Walz, wenn es darum geht, das Alter der Fotos zu schätzen.

Weil solche Erklärungen zu jedem Bild aber zu aufwendig wären, laden die Kuratoren Besucher zum Gespräch.

Die Ausstellung „Anno dazumal“ ist ab sofort geöffnet Mittwoch, Samstag und Sonntag von 17 bis 20 Uhr, sowie am Colomansfest, 8. Oktober, und an Allerheiligen, 1. November, jeweils von 14 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.