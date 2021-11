Neue Pächter übernehmen Ostlerhütte: Ein frischer Wind weht auf dem Breitenberg

Nach sechs Jahren gibt Andrea Heiligensetzer ihr Herzensprojekt auf 1838 Metern Höhe ab. Ihre Nachfolger waren bereits Teil des Teams der „Hütte mit Herz“.

06.11.2021 | Stand: 18:28 Uhr

Joschi ist kaum noch zu halten. Endlich an der Ostlerhütte angekommen fegt der einjährige Border Collie unter allgemeinem Hallo durch die Räume. Man kennt sich. „Joschi ist auf der Ostlerhütte aufgewachsen“, erklärt sein Frauchen Christine Schmalholz. Die 27-Jährige ist gelernte Bürokauffrau, aber für einen Job im Büro längst verloren. So verbrachte sie schon Sommer auf einer Alpe in der Schweiz und war auch auf der Hütte im Pfronten schon im Einsatz, die sie nun gemeinsam mit ihrem Vater Manfred Schmalholz übernimmt. Auch der 54-jährige hat hier unter der jetzigen Chefin Andrea Heiligensetzer bereits gearbeitet. Als klar wurde, dass diese die Hütte abgeben will, meldeten sich die beiden für ihre Nachfolge. Die heimische Landwirtschaft in Ronsberg, die Manfred Schmalholz vor 17 Jahren auf einen Biobetrieb umgestellt hat – aus Überzeugung, wie er betont, nicht etwa aus wirtschaftlichem Kalkül – übergibt er zum Jahreswechsel an seinen Sohn Fabian. Ab dann muss sich der 25-Jährige um die 130 Tiere kümmern, 70 Milchkühe und Nachzucht. Manfred und Christine Schmalholz eröffnen unterdessen zu Weihnachten die Ostlerhütte neu.