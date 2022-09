Neuer Trakt der St. Vinzenz Klinik Pfronten wächst gut heran

Der Anbau liegt im Zeitplan – und auch die Kostensteigerungen halten sich in Grenzen. Neue Ideen gibt es für frei werdende Räume und zum Energiesparen.

24.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das Millionen-Projekt der St. Vinzenz Klinik in Pfronten kommt gut voran: Wie geplant soll der Rohbau für den neuen Bettentrakt bis Jahresende stehen. Im Juli 2024 werde die Chirurgie in den neuen Trakt ziehen, kündigt Klinik-Geschäftsführer Dirk Kuschmann im Gespräch mit unserer Redaktion an. Angesichts explodierende Preise am Bau halte sich die Kostensteigerung beim neuen Klinik-Trakt noch in Grenzen. Kuschmann beziffert sie mit 13 bis 15 Prozent im Vergleich zu ursprünglichen Planung von Anfang 2020.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.