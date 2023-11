Auf der Rohrkopfhütte gibt es einen Wechsel: Das ist der neue Wirt

Am 3. Dezember wird der neue Hüttenwirt der Rohrkopfhütte am Tegelberg bei Schwangau vorgestellt. Er ist in der Region kein Unbekannter.

30.11.2023 | Stand: 18:31 Uhr

Der neue Hüttenwirt der Rohrkopfhütte bei Schwangau wird am kommenden Sonntag vorgestellt. Wie die Betreiber auf Instagram bekanntgaben, handelt es sich bei dem neuen Küchenchef um keinen Unbekannten im südlichen Ostallgäu.

