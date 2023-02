Obermärktler feiern in Nesselwang heuer einmal konkurrenzlos

Normalerweise spaltet sich die Gemeinde im Fasching in Oberen Markt und Windgasse. Obwoh die pausiert, gibt es viel Stoff für Spott. Und kommendes Jahr greift wieder die Tradition.

Von Renate Erhart

21.02.2023 | Stand: 20:00 Uhr

„Oberer Markt – super stark!“, das ist der Faschingsruf der Nesselwanger Obermärktler, die am Rosenmontag ihren traditionellen Ball in der Alpspitzhalle feierten. Marktschreier Christian Umfahrer kündigte den amtierenden Bürgermeister Gabriel Maget an. Der zog mit Blaskapelle und Balldame in den Saal ein. Seine Regentschaft ist nur von kurzer Dauer, Bürgermeister Pirmin Joas wurde am Freitag seines Amtes enthoben und Maget repräsentiert bis zum Faschingsdienstag das Amt.

